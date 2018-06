Federturismo, Battisti: Cibo e vino attirano in Italia il 57% dei turisti

“Il nostro Paese ha un incredibile patrimonio agroalimentare e enogastronomico che può trasformarsi in un potente driver di promozione turistica”. Lo ha dichiarato il presidente di Federturismo Gianfranco Battisti in occasione del convegno “Vini, viaggi e vite” organizzato a Pietrarsa dalla Fondazione Fs, in collaborazione con Federturismo e Arb. “I numeri del turismo enogastronomico – spiega – sono di tutta evidenza: nel 2017 le presenze nelle strutture ricettive italiane motivate dal turismo enogastronomico sono state di oltre 110 milioni, il doppio rispetto al 2016, per una spesa che ha superato i 10 miliardi. Ma soprattutto il 57% dei turisti stranieri nel 2017 ha scelto di venire in Italia mosso dalla curiosità di degustare i prodotti locali e di scoprire i luoghi di produzione”. “Il cibo – aggiunge – è vissuto, a livello internazionale, sempre più come cultura ed esperienza da condividere, attraverso la quale entrare in contatto con un luogo, in modo più immediato. Per questo le destinazioni turistiche hanno compreso l’importanza di riadattare la propria offerta sviluppando visite nelle aziende agricole e vitivinicole, organizzando eventi enogastronomici e itinerari del gusto”. “La volontà di accorpare in un unico ministero agricoltura e turismo e le prime dichiarazioni del ministro Centinaio – conclude – vanno nella direzione della valorizzazione delle eccellenze del nostro Paese per una promozione sinergica del Made in Italy”.