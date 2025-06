Federturismo Confindustria, l’Osservatorio Aidit: Estate 2025, dalle agenzie di viaggio segnali positivi

di Marco Milano

Risulta “promossa” sin qui l’estate 2025 dall’Osservatorio Associazione Italiana Distribuzione Turistica Federturismo Confindustria. Agli esami di mid term della stagione clou delle vacanze, le agenzie di viaggi evidenziano spesa controllata, forte prenotazione anticipata e sofferenza (prezzo) della destinazione Italia. Premiati, inoltre, i beni rifugio come crociere e Mar Rosso. Nello specifico il primo semestre 2025 ha registrato una tendenza complessivamente positiva sul piano delle prenotazioni, secondo l’Osservatorio Aidit Federturismo Confindustria che ha interpellato le agenzie di viaggi aderenti. Un quaranta per cento e più ha assegnato un voto più che sufficiente ad un andamento contraddistinto da spesa controllata e forte prenotazione anticipata nel tentativo di circoscrivere gli aumenti di prezzo. Un andamento che premia soprattutto Crociere e Mar Rosso. Ma non tutti hanno registrato un trend positivo. C’è anche il ventotto per cento di agenzie di viaggi per le quali l’estate vacanziera 2025 si presenta non soddisfacente all’appello di mid term del booking. Quasi la metà degli operatori segnala un’evoluzione della clientela: più attenta (49,3%), più esigente (37,3%) e alla ricerca di proposte nuove (23,2%), segno di un mercato che richiede costante aggiornamento e capacità di adattamento. Per le mete più richieste, cioè quelle di corto/medio raggio, il budget destinato per singolo dossier (una pratica = 2,5 persone) ha un’incidenza maggiore (48,6%) nella fascia due-tremila euro mentre il 32,9% si colloca fra tre-cinquemila euro. E ancora, lo scontrino medio per il lungo raggio arriva fino a diecimila euro per il 58% delle pratiche, mentre non supera i cinquemila euro per il 32,2%. Il 4,6% dei viaggiatori ha potuto concedersi una spesa di oltre diecimila euro per le vacanze estive 2025. Una riflessione a parte per il balneare italiano con il 74,9% delle agenzie di viaggi che vede allocato il budget fra i due e cinquemila euro a pratica andando a collocarsi fra le prenotazioni più anticipate di sempre. Infatti, il 73,5% lo ha prenotato fra i trenta e i centoventi giorni prima della partenza con una percentuale del 15,3% arrivata addirittura con oltre centoventi giorni di anticipo. In merito agli elementi discriminanti sull’acquisto di un pacchetto turistico, risulta sempre più fondamentale “La prossimità dell’aeroporto rispetto al domicilio”. Osservando la geografia vacanziera, il value for money colloca l’Italia al quarto posto nelle scelte in agenzia di viaggi. Con la Puglia a fare la parte del leone, seguita da Sardegna, Calabria, Sicilia e Campania. Per il medio raggio le scelte dei viaggiatori hanno premiato Egitto, Grecia e Spagna, seguito dalle crociere nel Mediterraneo Occidentale e Orientale. Sul lungo raggio, le richieste per gli Stati Uniti battono ancora tutti seguiti da Giappone, Thailandia, Indonesia, Zanzibar, Tanzania e Caraibi. Tra le tendenze di spicco c’è l’affermazione dell’advance booking, se le crociere si confermano prodotto tradizionalmente a prenotazione anticipata di almeno centoventi giorni, le vendite di corto e medio raggio presentano un netto ridimensionamento del last minute. Quasi la metà delle pratiche sul lungo raggio (48%) è stata chiusa con almeno quattro mesi di anticipo e il 37,6% in un periodo che supera i tre mesi dalla data di partenza. Nel complesso, il voto finale degli esami di mid term della stagione clou delle vacanze per gli italiani è un sette, una buona preparazione, con margini di crescita. L’acuirsi delle instabilità geopolitiche delle ultime settimane rappresenta certamente una preoccupante minaccia, ma il clima del trade resta fiducioso. Aidit, alla luce di ciò, si ripromette “di effettuare ulteriori monitoraggi, per accertarsi che le positive premesse del primo semestre, risultino poi effettivamente confermate”.