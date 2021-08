(Adnkronos) – Nuovo round nello scontro tra Fedez e Salmo dopo il concerto del rapper sardo a Olbia e le polemiche che ne sono seguite. L’ultimo capitolo, almeno per ora, lo scrive Fedez in una storia su Instagram nella quale replica al duro attacco sempre via social di Salmo (“Fedez, non ho aderito alle tue iniziative seppur giuste perché mi stai sul ca…! E io questa cosa non te l’ho mai nascosta. Però penso tu sia un ottimo politico”).