Fedez e la foto sul precipizio: “Non vedo il problema”

(Adnkronos) –

Fedez e Chiara Ferragni si sono pentiti per la foto su un precipizio a Ibiza? “Assolutamente no. Eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per quel tipo di escursione. Ci siamo affidati alla sua esperienza, non vedo dove sia il problema”. Fedez, dal suo profilo Instagram, risponde alle domande dei follower sulla foto che, qualche giorno fa, ha scatenato polemiche. Il rapper e la moglie hanno posato per uno scatto durante un’escursione, seduti su una roccia in posizione ‘suggestiva’.

Tra le domande, abbondano quelle sulle condizioni di salute dell’artista, operato quest’anno per un tumore al pancreas. “Non sono diventato diabetico, devo però controllare la glicemia e stare attento con l’alimentazione. Non posso più fare il pazzerello con cibi e alcol, non che prima lo facessi… Grazie mille per le tante persone che mi stanno scrivendo: a settembre avrò visite di controllo, sto molto bene e spero di stare bene a lungo”.