Fedez: il PM ha chiesto non luogo a procedere, Codacons si rassegni

“È l’undicesimo magistrato che mi dà ragione”

Roma, 6 mag. (askanews) – “Il pm ha chiesto non luogo a procedere, è l’undicesimo magistrato che mi dà ragione, che il Codacons si mettesse il cuore in pace e si dedicasse ad attività più utili alla collettività”.Così ha detto Fedez lasciando il tribunale di Roma dopo l’udienza preliminare per l’accusa di calunnia nei confronti del Codacons. La Procura della Capitale ha chiesto il proscioglimento dell’imputato. Il rapper, nel corso di un interrogatorio durato oltre un’ora, ha respinto le accuse.”Mi sono difeso spiegando che il banner utilizzato per la raccolta fondi fosse ingannevole”, ha aggiunto. L’udienza è stata aggiornata al 17 giugno.