Fedriga “Regioni invierannno proposta sulle politiche di coesione”

ROMA (ITALPRESS) – “La Conferenza delle Regioni manderà una proposta” sulle politiche di coesione “per entrare nel merito dei passaggi che oggi purtroppo rischiano di rallentare la messa a terra delle risorse disponibili. Nei prossimi giorni siamo più che disponibili a intervenire, vorremmo fare delle proposte di modifica normativa europea per arrivare a una messa a terra rapida delle risorse disponibili”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, al termine dell’incontro con il vicepresidente esecutivo e Commissario europeo per la Politica regionale e di Coesione, Raffaele Fitto. “Vogliamo difendere non l’immutabilità delle politiche di coesione, ma i finanziamenti delle politiche di coesione europee come Regioni. Siamo disponibili a una riflessione, anzi favoriamo un ammodernamento delle politiche di coesione che, oltre al merito che è fondamentale, guardino anche una semplificazione e su questo abbiamo trovato una totale apertura del vicepresidente Fitto”, aggiunge.

xb1/mgg/mca3