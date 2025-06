Fegato grasso, casi in aumento anche tra i più giovani

ROMA (ITALPRESS) – Il fegato grasso, in termini medici steatosi epatica, è una condizione caratterizzata dall’accumulo eccessivo di grasso nelle cellule del fegato. In Italia il fegato grasso è un problema di salute pubblica crescente: si stima che circa il 25-30% della popolazione adulta presenti una forma di steatosi epatica, con incidenza maggiore tra le persone obese e i diabetici; l’incidenza sale fino al 70% nei paesi con il diabete di tipo 2. I casi sono in aumento anche tra i bambini e gli adolescenti in sovrappeso: il fegato grasso è una patologia legata in modo significativo allo stile di vita sedentario e ad abitudini alimentari scorrette. “Fisiologicamente il fegato contiene grasso. La normalità si aggira intorno al 5-10% del peso corporeo ed è molto importante perché i grassi forniscono energia alle cellule e costituiscono la parte integrante delle membrane delle cellule del fegato; oltre il 5-10% inizia a diventare troppo e ci sono diversi gradi di severità di steatosi del fegato, come viene tecnicamente definito l’eccesso di grasso”, ha detto Mario Mondelli, epatologo presso l’Istituto di cura Città di Pavia, intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

col3/gsl