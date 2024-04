Felice (Confimprese): vicini a imprese italiane interessate a Cina

Siglati accordi alla VII edizione di China International Expo

Milano, 19 apr. (askanews) – “Nella giornata di oggi c’è la presentazione della Fiera di Shanghai ed è per noi l’occasione di firmare due importanti protocolli di intesa”. Lo ha detto Giovanni Felice, vicepresidente vicario di Confimprese Italia, alla presentazione della VII edizione della China International Import Expo (CIIE).”L’obiettivo è quello di mettere al servizio delle aziende italiane che vogliono avere rapporti con la Cina una serie di servizi aggiuntivi e punti di riferimento certi, in maniera da rendere facile sia la partecipazione alla Fiera (a Shanghai dal 5 al 10 novembre), ma anche e soprattutto favorire gli scambi commerciali e turistici tra il nostro territorio e il territorio cinese”.”Sappiamo tutti l’importanza del mercato cinese, ma se non si trovano i canali giusti difficilmente si riesce a portare avanti un progetto credibile e soprattutto conveniente per il nostro territorio”, ha concluso Felice.