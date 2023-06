Felice Picariello entra nel Comitato scientifico internazionale della ricerca. Il riconoscimento a Parigi

Lunedì 26 giugno a Parigi il CO.S.I.RE. – Comité Scientifique International de Recherche – ha riconosciuto come suo membro il napoletano Felice Picariello, 40 anni, ricercatore affiliato alla Cattedra Unesco dell’Università Federico II di Napoli. Il CO.S.I.RE. è un board scientifico internazionale composto da rinomati ricercatori, accademici e team ospedalieri universitari di tutto il mondo. Le sue principali attività di ricerca sono finalizzate allo studio della meccanobiologia cellulare e dei suoi risvolti terapeutici in ambito tegumentario. Alla cerimonia parigina hanno partecipato numerosi esponenti del mondo accademico francese. A consegnare il prestigioso riconoscimento è stato il presidente del comitato, Philippe Humbert, direttore del laboratorio di biologia cutanea dell’Università de Franche-Comté e del centro universitario di studi e ricerca sul tegumento.

Si tratta di un importante riconoscimento per tutta la scuola napoletana che vanta professionisti di grande valore che sanno distinguersi nel mondo per le loro competenze, in linea anche con il lavoro, gli obiettivi e la valorizzazione della Cattedra Unesco di Educazione alla Salute e sviluppo sostenibile dell’Università Federico II di Napoli diretta dalla professoressa Annamaria Colao di cui Picariello è allievo e stretto collaboratore.