Felicità 2025, su Rai2 torna il family show di Pascal Vicedomini: Venier e nave Vespucci tra i protagonisti

La signora della domenica televisiva italiana, Mara Venier, (premiata col Nastro d’argento per il film “Diamanti” di Ferzan Ozpetek), insieme a Veronica Maya, al comandante Giuseppe Lai e a parte dell’equipaggio di Nave “Amerigo Vespucci” sono i protagonisti della prima puntata di Felicità 2025 in onda sabato 28 giugno ore 12 su Raidue. Il family show di Pascal Vicedomini, alla sesta edizione, propone una simpatica intervista con “zia Mara” recuperata al cinema dal regista Italo-turco Ozpetek e soprattutto una brillante incursione nel veliero più amato al mondo con cui l’equipaggio della Marina Militare italiana ha concluso da poco il giro del Pianeta. E a far da “Cicerone” in questa bellissima esperienza è la conduttrice Tv Veronica Maya che del Tour mondiale di Nave Vespucci è stata madrina in diverse tappe. Un’occasione per far conoscere un’eccellenza dell’industria nautica tricolore e tante altre realtà della Penisola che hanno affiancato la Maria Militare italiana in questo meraviglioso viaggio all’insegna della pace e del rispetto del mare. Tra gli altri ospiti della puntata odierna anche Rosalba Giugni, presidente di Mare Vivo.

Ad affiancare Pascal quest’anno, in un format di grande successo popolare, ci sono gli attori Aurelio Amato, Antonella Salvucci e Graziano Scarabicchi insieme alla modella Daly Kalala.