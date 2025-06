Milano, 29 giu. (askanews) – “Felini” è il nuovo brano di Venerus con Marco Castello, disponibile da venerdì 4 luglio su tutte le piattaforme digitali per Asian Fake / Emi Records.

A distanza di quasi due anni dalla pubblicazione del suo ultimo album “Il Segreto” e dopo l’uscita del singolo “Ti Penso”, Venerus, tra le voci più visionarie della scena italiana, torna con un brano che profuma d’estate e salsedine, accompagnato dal cantautore e polistrumentista Marco Castello.

In “Felini” lo sciabordio delle onde del mare entra nella traccia insieme alle voci degli artisti e agli accordi della chitarra, registrati in presa diretta su una spiaggia di Ortigia. “Felini” è un piccolo incantesimo: la fotografia sonora di un’estate mediterranea, intima e vibrante, che celebra la semplicità e l’autenticità del gesto musicale condiviso, un brano che racconta la poesia di un momento.

“Felini è una canzone che è nata a un passo dal mare, e lì ha voluto restarci. Conosco Marco da qualche anno, attraverso la sua musica, e poi siamo diventati molto amici. Tutto è nato dal riconoscersi, e dal volersi bene. Siamo tornati in Sicilia e Sili ha registrato me e Marco che suonavamo la canzone in riva al mare, in una spiaggia vicino Ortigia. Pietro, seduto dietro di noi, sussurrava col flauto sulle nostre note. Niente di più, niente di meno. La magia di una storia, e dei pochi suoni che le rendevano giustizia.”

Venerus è atteso in diversi appuntamenti live questa estate, a seguire il calendario in aggiornamento: 17 luglio – longlake festival – Lugano 24 luglio – riverock festival – Assisi (pg) 25 luglio – polifonic festival – Fasano (br) 03 agosto – sottosopra festival – Castelfranco veneto 21 agosto – factory area festival – Catanzaro 22 agosto – transumare festival – Pineto (te)