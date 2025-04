Fenailp Turismo ed Ecstra insieme per valorizzare l’extralberghiero in provincia di Salerno

Dopo la recente firma del protocollo d’intesa nazionale tra Fenailp Turismo e Fare – Federazione nazionale delle associazioni della ricettività extralberghiera, “il territorio salernitano – si legge in una nota – si conferma protagonista del cambiamento: nasce infatti una nuova e strategica collaborazione tra Fenailp Turismo e Ecstra, l’associazione di riferimento per il settore extralberghiero in provincia di Salerno. Questa alleanza punta a rafforzare la rappresentanza degli operatori del comparto, migliorare i servizi offerti, promuovere la formazione e realizzare iniziative congiunte per elevare la qualità dell’accoglienza, sempre nel rispetto dell’identità locale e della sostenibilità ambientale”.

“L’accordo nazionale con Fare diventa subito azione concreta – sottolinea Marco Sansiviero, presidente nazionale di Fenailp Turismo -. La collaborazione con Ecstra è un esempio virtuoso di cooperazione tra realtà che condividono una visione del turismo basata su qualità, legalità e conoscenza profonda del territorio”.

Ecstra, con sede a Salerno, da anni accompagna host e property manager in percorsi di crescita professionale e promozione del turismo extralberghiero, sostenendo un’accoglienza etica, legale e diffusa. “Abbiamo accolto con entusiasmo l’intesa Fenailp-Fare – dichiara Maria De Vita, presidente di Ecstra -. È un’opportunità concreta per sostenere e professionalizzare gli operatori del nostro territorio. Insieme alla Fenailp Turismo svilupperemo progetti formativi, consulenze specializzate e momenti di confronto con le istituzioni locali”.

Nei prossimi mesi saranno attivati tavoli di lavoro, percorsi formativi e nuovi servizi dedicati alle strutture extralberghiere della provincia di Salerno, rafforzando una rete che vuole essere sempre più coesa, inclusiva e capace di affrontare le sfide del turismo contemporaneo.