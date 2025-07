Feo Fest – Nocturna, via alla quinta edizione: a Foiano di Val Fortore dal 17 al 20 luglio

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.

Dal particolare all’universale, dal paese fino a mondi sconosciuti. E’ quanto la quinta edizione di Feo Fest – Nocturna propone per la calda estate fortorina 2025. A fare da sfondo le costellazioni dei cieli di Foiano di Val Fortore, coordinate astrali per un format che avrà luogo dal 17 al 20 luglio, grazie alla collaborazione tra il sindaco Giuseppe Antonio Ruggiero e la direzione artistica del Collettivo Gea composto da Matteo Fioretti, Angela Cerritello e Alessandra Facchiano. Un’edizione in notturna che racconta cosa succede nei paesi di notte, quando le ombre delle cose sulle case disegnano scenari alternativi e tutto può accadere, anche l’inaspettato. Un festival che, aprendo le porte del borgo e invitando i suoi fruitori ad esplorare gli spazi outdoor ad un passo da casa, vuole indagare i luoghi conosciuti per accedere, poi, a ciò che c’è più in là. Farsi simbolo, ecumene, umanità tutta. È quindi una kermesse metatopica, nel senso che dilata lo spazio-paese fino all’inverosimile, e metatemporale poiché parte dalla figura di Artemide, divinità notturna (e quindi della sua trasfigurazione sannita, la Janara) per rinquadrarla nel contemporaneo. È infatti necessario conservare e far rivivere la substantia culturale dei nostri luoghi, quelle credenze e ideali che sono alla base dell’universo Sud. Ciò che siamo oggi infatti è sintomo di ciò che eravamo in passato e la scrematura tra quel che decidiamo di ricordare rispetto a cosa consegniamo all’oblio è un passaggio fondamentale per quell’insieme di significanti che compongono la storia collettiva ed il modo in cui la collettività guarda sé stessa. Non a caso il Collettivo-Gea, per questa stagione, ha percorso la strada del teatro, arte ancora poco indagata nelle scorse edizioni, che è forse momento di condivisione per antonomasia di andamenti e fenomeni da interiorizzare in termini sociali. Per lo stesso motivo, ovvero per ribadire il concetto, fortissimo a Foiano di Val Fortore, di comunità, Feo Fest dividerà i suoi appuntamenti, quelli serali e quelli notturni, tra le aree naturali e gli scorci architettonici del borgo per renderlo protagonista, assieme ai suoi cittadini, di questa edizione.

Si esordisce quindi nel centro storico giovedì 17 luglio con il workshop per bambini Danza in Gioco con Rosa Merlino. Sul far della sera Variazioni Astrali, laboratorio di grafica analogica a cura dell’illustratrice Ottoeffe, per poi perdersi ai confini del tempo e della storia con A Chiddi Timb, pièce musico-teatrale con la Nuova Compagnia Teatrale e la produzione dell’Associazione di Promozione Sociale Mao FM 19.77 Sarà possibile partecipare in più sere del festival al workshop di uncinetto Intreccia di Francesca Cilenti, mentre sul bordo della notte avrà luogo la masterclass di Ritual Circle con il musicista e compositore Antonio Marotta.

Spazio alla scrittura al bosco venerdì 18 luglio con Stefania Marrone, autrice, per la Andrea Pacilli Editore, di Racconto Personale, messo in scena, a seguire, dal protagonista Mamadou Diakité per la regia di Cosimo Severo. Si ritorna in paese per omaggiare la musica con la raffinatezza sonora di Peppe Servillo & Solis String Quartet in Carosonamente, prima, e con Terra Arret assieme al trio degli Unza Unza Band, poi.

Sabato 19 luglio ancora spazi silvani per ascoltare le Faraualla in Culla e Tempesta mentre Foiano abbraccerà le famiglie del laboratorio narrativo La Mia Porzione di Stelle a cura di Luca Picciuto. Sarà invece il teatro comunale ad ospitare la testimonianza straordinariamente in atti de Il Sindaco Contadino: Rocco Scotellaro con Ulderico Pesce. A seguire NessunDorma, dj set “in vinile” con Marco Pazienza. Dopo la mezzanotte si va a caccia di galassie in una Passeggiata Astronomica sotto la guida del Dott. Antonio Pepe per l’Osservatorio Astronomico del Sannio e in collaborazione con l’ASD Feudum

Apocalisse di bellezza, perché tutto finisce, ma finisce nel migliore dei modi, domenica 20 luglio: si inizia con l’ormai canonico Concerto all’Alba risvegliati dal ritmo dei The Funkin’ Machine per poi salutare il sole al tramonto con il bagno di colori di Yoga & Holi Fest, esperienza yogica a cura di Oriana Lapollo (ASD Holistic Suvaran Tara), anticipato da un Silent Reading in raccoglimento narrativo. Ci si congeda alla maniera dadaista con il progetto artistico Giro in Giro assieme a Roberto Tombesi e Andrea Da Cortà e con Cantar di Murgia, figlio della tradizione dei cantori, assieme a Maria Moramarco e Luigi Bolognese. A presentare gli eventi in scaletta la Dott.ssa Giulia D’Arcangelo, membro prezioso del team Feo Fest.

Ed il programma si arricchisce ancora con le esposizioni site specific di Alberi Sonanti a cura di Matteo Fioretti, Atlante/mappe insolite di luoghi straordinari/ ideato da Angela Cerritello e Diari di Futuri Quotidiani con la curatela del Meraki Creative Studio per ripercorrere le passate edizioni con occhio fotografico puntato all’indomani.

La democratizzazione delle arti contemporanee, spesso considerate cosa lontana rispetto ad un pubblico poco avvezzo ai suoi linguaggi, è stata uno degli obiettivi che il Collettivo_Gea ha deciso di perseguire nel corso degli anni dimostrando che modalità di divulgazione orizzontali sono efficaci e assorbibili. A ciò si aggiunge la consapevolezza che il territorio, inteso proprio come somma di elementi naturali (boschi, fiumi, campi, uliveti, prati, macchie di verde incolto) è anch’esso patrimonio inestimabile. C’è una dolcezza nel modo in cui l’uomo convive con il suo habitat, seppur storicizzato, che ancora commuove e che anche Feo Fest ha contribuito a rendere relazione di interscambio intima e solida, ma soprattutto consapevole. In una parola: sostenibile.

