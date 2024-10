Ferdinando Boccia alla guida della Cassa dottori commercialisti

Il professionista barese Ferdinando Boccia è il nuovo presidente della Cassa dottori commercialisti (Cdc); lo apprende l’Ansa, a seguito del Consiglio di amministrazione dell’Ente previdenziale di oggi. Boccia, 59 anni compiuti oggi, succede al collega di Aosta Stefano Distilli, e avrà come vice presidente il dottore commercialista di Reggio Calabria Antonino Dattola. il Cda è composto da Simona Bonomelli, Maria Caputo, Antonino Dattola, Giada De Bolfo, Christian Graziani, Andrea Perrone, Fabio Luigi Resnati e Stefania Telesca; i componenti del Collegio sindacale sono Gennj Ciletti, Diego La Vecchia e Paola Ragionieri, mentre quelli di nomina ministeriale sono Vincenzo Caridi per il ministero del Lavoro e Antonella Mestichella per quello dell’Economia.