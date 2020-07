Ferdinando Creta e il Teatro Romano di Benevento: un connubio destinato a continuare

Ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.

di Azzurra Immediato

Benevento, tra i suoi tesori annovera certamente il Teatro Romano, databile tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C., è stato riportato alla luce intorno al 1920 ed alcuni frammenti che ne caratterizzavano la decorazione sono oggi visibili in reimpieghi architettonici nel centro della città. Il teatro, invece, da alcuni anni, è tornato ad ospitare il pubblico, gemmando una sorta di alchimia straordinaria. Alla direzione Ferdinando Creta che, nelle scorse settimane, ha ricevuto nuovamente l’incarico di dirigere il Teatro Romano, di ripensarne le vicissitudini in un contemporaneo complesso e, nel 2020, ancor più caratterizzato da un percorso di sfida che, tuttavia, si sta rivelando sorprendente. Lo abbiamo incontrato e gli abbiamo posto alcune domande che, volentieri, condividiamo con il pubblico.



Nei primissimi giorni di luglio è giunta la notizia della Sua riconferma alla direzione del Teatro Romano di Benevento. Una nomina che ribadisce ed avvalora il lavoro svolto nell’ultimo biennio e di cui un luogo sì carico di eredità identitaria necessitava da anni. Che ricordo avrebbe portato con sé di questi due anni alla direzione del Teatro Romano?

Più che una riconferma è, in spirito di servizio, una disponibilità a reggere il Teatro in attesa della nomina del nuovo direttore che, per decreto, avviene con procedura d’interpello. I ricordi per uno come me che ha dedicato tutta la sua vita alla tutela e valorizzazione dei beni culturali sono tanti, anche se gli ultimi due anni alla direzione del Teatro Romano, vissuti intensamente, rappresentano un po’ la sintesi di tutto il mio percorso professionale.

Il nuovo corso si apre all’indomani delle criticità portate dall’emergenza Covid-19. In che modo immagina di dar avvio alla prossima stagione, secondo i dettami di sicurezza e riappropriazione culturale delle vestigia del Teatro da parte della collettività?

Chiudere i musei e poi in un mese di lavoro riaprirli – ha dichiarato il Direttore generale Musei Antonio Lampis – è stato durissimo. È emersa l’assenza della cultura della pianificazione: i dirigenti statali non hanno vice, mentre la funzione vicaria nell’emergenza è fondamentale, pianificare è importante. I dirigenti dei musei – aggiungerei e non solo i dirigenti, ma tutto il personale Mibact – si sono assunti rischi pazzeschi. Il Teatro Romano aveva già a dicembre 2019 pianificato la stagione 2020. Il Covid ci ha costretto a rimodulare il programma nel rispetto delle norme sulla sicurezza, cosa che stiamo facendo al meglio, senza penalizzare la capacità attrattiva di questo straordinario luogo di cultura.

Nelle scorse settimane, il Teatro Romano di Benevento ha ospitato alcune sessioni del Premio letterario Strega, una sfida importante, nazionale che si unisce alle già precedenti iniziative extrasceniche che Lei ha ospitato nell’area archeologica sannita. Lei conosce le problematiche legate ad una gestione lontana dai grandi centri eppure è stato capace di riportare in auge Benevento grazie alla sua passione e capacità. Cosa c’è ancora da fare per la nostra città, in che modo si può farla tornare a splendere grazie alla cultura?

Già nel 2019 i finalisti del Premio Strega erano stati ospiti del Teatro Romano e avevano apprezzato il monumento simbolo di Benevento, quest’anno grazie all’amministrazione comunale di Benevento, complici le norme sull’emergenza Covid, l’Incontro con gli autori finalisti del Premio Strega 2020 si è tenuto alla presenza di 450 ospiti nel Teatro. Senza capacità e passione credo sia molto difficile gestire musei o luoghi di cultura. Per quanto mi riguarda l’esperienza iniziale al Museo di Capodimonte con il grande Raffaello Causa, i 36 anni alla Reggia di Caserta con Gian Marco Jacobitti e quella ai rapporti internazionali della Direzione generale Musei, prima con Ugo Soragni e poi con Antonio Lampis, sono state fondamentali nella mia crescita professionale. Benevento è una città, non solo ricca di beni culturali, ma anche di cultura; credo che sia stato fattogià tanto, anche se nel campo specifico molto spesso il lavoro quotidiano non viene letto.Comunque credo che, al di là di progetti richiedenti grandi investimenti, sia necessario operare una politica di piccoli passi, attenta ai servizi, alle piccole manutenzioni, alla crescita dell’impresa culturale, alla riappropriazione identitaria del patrimonio culturale. E poi credo sia fondamentale il coinvolgimento dei privati, anche se le opinioni sul ruolo di questi nella gestione dei beni culturali ancora non trovano condivisione. Oltre a fare rete nel pubblico, e questo a Benevento già succede con l’Accordo di Valorizzazione tra Stato, Provincia, Comune e Curia Arcivescovile, è indubbio che di fronte alle attuali difficoltà – così come sostiene Carla Di Francesco – è quanto mai necessario un nuovo patto pubblico – privato che possa aiutare a recuperare tutte le energie di cui il sistema ha bisogno, in un quadro chiaro di responsabilità e ruoli.

La sua riconferma alla direzione del Teatro Romano di Benevento, sancisce un legame ancestrale con l’arte, la storia e la ricerca di una valorizzazione della memoria culturale e collettiva troppo spesso dimenticata o manipolata. Il Suo impegno si delinea come risorsa essenziale. Quali saranno i prossimi passi in questa direzione?

Continuerò a lavorare come sempre per la città e con la città, offrendo a tutti la possibilità di partecipare da protagonisti. I beni culturali di Benevento possono e devono essere riferimento strategico per la crescita economica del territorio.

I prossimi anni, dunque, La vedranno alla guida del Teatro Romano e di ARCOS, Museo d’arte contemporanea. Nei suoi piani di lavoro ci sarà occasione per legare le due realtà in modo originale ed inatteso per la città?

Credo che sia il Teatro che il Museo Arcos siano luoghi di cultura, dove l’arte rappresenta l’espressione più alta della storia dell’uomo, dall’antico al contemporaneo: l’arte ci appartiene ed è sempre contemporanea, come sostiene da tempo il mio amico Vittorio Sgarbi.



Estate 2020: cosa riserverà al pubblico il Teatro Romano nuovamente sotto la Sua egida?

Dopo l’Incontro con i finalisti del Premio Strega, presentati da Gigi Marzullo e il quintetto d’Archi del Lab Accademia di Santa Sofia a giugno, in collaborazione con l’Orchestra filarmonica di Benevento, avremo a luglio 5 concerti, dal sinfonico alla lirica, dal jazz al rock e alla danza. Mentre il primo agosto è in programma, con il sostegno della Regione Campania, la IX Sinfonia di Beethoven con l’orchestra e il coro del teatro San Carlo di Napoli, seguiranno, sempre ad agosto tre spettacoli di danza in collaborazione con la Compagnia di danza “Balletto di Benevento” di Carmen Castiello. A seguire lo spettacolo Rosso Vanvitelliano, ideato e realizzato da Ali della Mente, Compagnia della Città e Fabbrica Wojtyla, e La vedova allegra, a cura del Teatro Verdi di Salerno,prodotti dalla Scabec e sostenuti dalla Regione Campania. A settembre ripartiremo con i vari appuntamenti didattici e di promozione del territorio come Paese in Vetrina.

Augurando buon lavoro a Ferdinando Creta, la gioia nel leggere le sue parole deriva non già e non solo dall’impegno e dalla volontà portate avanti dal suo alacre lavoro ma anche dalla rinascita che un luogo come il Teatro Romano di Benevento è in grado di originare, nel solco di una storia antica di grande fascino, alla scoperta, però, di un presente che guarda avanti, vera allegoria archeologica.