Ferdinando Natali è il nuovo responsabile per il Sud di UniCredit Italia

Ferdinando Natali, nuovo Responsabile per il Sud di UniCredit Italia, mentre Annalisa Areni guiderà il team Client Strategies con responsabilità sulle attività di governance centrale, strategia basata sui dati, attività di marketing per il retail, il corporate e il private, inclusi lo sviluppo di prodotti e servizi, il Customer Value Management e la comunicazione di Business. Sono alcune delle novità annunciate da Andrea Orcel dopo l’uscita di Niccolo’ Ubertalli: cambiamenti che “rappresentano il prossimo passo a favore del nostro viaggio verso una continua semplificazione. Vi daranno maggiore chiarezza, favoriranno l’accountability, ridurranno la complessita’ e l’ambiguita’, rimuoveranno silos non necessari e aiuteranno a creare il senso di squadra, cosi’ da permetterci di lavorare all’insegna dell’eccellenza e di servire al meglio i nostri clienti”, scrive in una mail interna, il ceo insieme a Remo Taricani, Deputy head per l’Italia. Le 7 Region, guidate dai Regional Heads – Luisella Altare, Marco Bortoletti, Andrea Burchi, Roberto Fiorini, Paola Garibotti, Salvatore Malandrino e Ferdinando Natali, – “saranno rafforzate dalla stretta collaborazione con i nostri Specialised Coverage Networks: Wealth & Large Corporates, cosi’ da assicurare un coverage mirato, una consulenza di alto livello e un’offerta di prodotti ad hoc. Questi ultimi saranno guidati da Massimiliano Mastalia” sottolinea Orcel. E “tutti coloro appena nominati riporteranno ora direttamente al Deputy Head of Italy, eliminando cosi’ un livello nell’organigramma”.