“Fermare il massacro”: Roma si mobilita per Gaza tra polemiche, tensioni e richieste di pace

Un corteo per chiedere la fine delle violenze nella Striscia di Gaza e per rimettere al centro il tema dei diritti umani nel dibattito politico italiano. È questo il cuore della manifestazione che si terrà oggi a Roma, lanciata dal centrosinistra e sostenuta da un ampio arco di associazioni, movimenti, collettivi studenteschi e cittadini. L’appuntamento è fissato per le 14 in piazza Vittorio, con arrivo previsto a Porta San Giovanni. Le autorità stimano la partecipazione di circa 50mila persone.

Il piano sicurezza è stato predisposto nei minimi dettagli in Prefettura e perfezionato in Questura: sorvegliato speciale l’intero percorso del corteo, con particolare attenzione alle frange più radicali e a possibili azioni dimostrative. Intensificati anche i controlli alle fermate della metropolitana e ai caselli autostradali, con decine di pullman in arrivo da varie regioni, tra cui 13 dalla sola Toscana, organizzati dal Partito Democratico.

Le parole di Elly Schlein: “Basta silenzio. Serve coraggio”

Tra i volti più attesi della giornata c’è la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che in un’intervista a la Repubblica ha spiegato le ragioni della presenza del PD in piazza:

«Il nostro governo è sempre stato molto silente sul massacro in corso a Gaza. E da quando c’è Trump si è ammutolito totalmente. Tutti abbiamo condannato gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre, ma non è mai seguita, da parte dell’esecutivo, una condanna dei crimini di Netanyahu».

Schlein chiede uno stop immediato alla cooperazione militare con Israele e lancia una proposta chiara: l’Italia riconosca ufficialmente lo Stato di Palestina, come hanno già fatto Spagna e Norvegia e come si appresta a fare la Francia di Emmanuel Macron. «Insistiamo perché anche il nostro Paese compia questo passo di civiltà», sottolinea.

Una piazza contestata, ma determinata

L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha espresso preoccupazione per la manifestazione, criticando “la scelta di difendere solo un popolo, quello palestinese, e non anche quello israeliano”. In risposta, Schlein ribadisce con forza:

«Non ci sarà alcuno spazio per l’antisemitismo, contro cui continueremo a batterci, come dimostra la nostra storia. La critica durissima che facciamo alle azioni di Netanyahu non è antisemitismo. Vogliamo due popoli e due Stati in convivenza pacifica».

A rafforzare il messaggio della piazza, anche le parole di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che parla di “un genocidio che non possiamo ignorare”. E Nicola Fratoianni (AVS) respinge ogni tentativo di accostare la mobilitazione a sentimenti anti-ebraici: «Mobilitarsi per Gaza non è antisemitismo, è un dovere morale».

Fratture e visioni diverse nel centrosinistra

Non tutti però si riconoscono nella piazza di Roma. Il Movimento degli studenti palestinesi ha preso le distanze dalla manifestazione, definendola «tardiva» e «strumentale» alle esigenze elettorali dei partiti: «È la piazza dei complici, non dei solidali». Intanto ieri a Milano si è tenuto un presidio alternativo promosso da Matteo Renzi e Carlo Calenda, con toni più moderati e attenzione all’equilibrio diplomatico.

Schlein replica anche a questo, sottolineando che la piattaforma condivisa con M5S e AVS è «nettissima, senza ambiguità». E rilancia sul futuro del campo progressista: «Restiamo testardamente unitari. Le ultime amministrative ci hanno insegnato che unite si vince. Ma serve anche coerenza, un programma in cui tutti si sentano a casa. L’alleanza contro la destra si costruisce così».

Un messaggio politico e umano

La manifestazione di Roma non è solo un momento di mobilitazione, ma anche una presa di posizione politica forte, in un contesto internazionale sempre più teso e complesso. È la voce di chi, in Italia, chiede che si torni a parlare di pace, giustizia e convivenza.

In piazza oggi si incrociano identità politiche diverse ma accomunate da una domanda radicale: è possibile restare in silenzio davanti a un massacro? Per molti, la risposta è no. E la loro risposta sarà scritta, oggi, sui cartelli, sugli striscioni, ma soprattutto nei passi condivisi di un corteo che attraverserà Roma.