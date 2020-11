Fermenti, pubblicata la graduatoria definitiva: 16 milioni per 101 cantieri di idee

Sono 16 i milioni stanziati per 101 progetti giovanili con il bando Fermenti. Ad annunciarlo è il ministro per le Politiche giovanili, Vincenzo Spadafora. “In Italia – spiega – i giovani sono tema centrale di ogni campagna elettorale, salvo poi diventare capro espiatorio su cui scaricare colpe o responsabilita’. Noi pensiamo invece che ai giovani vada data fiducia e che questa fiducia debba concretizzarsi in azioni concrete. Per questo abbiamo dato vita al bando Fermenti attraverso il quale abbiamo finanziato 101 progetti in tutta Italia per un totale di 16 milioni di euro”. La graduatoria definitiva, informa ancora Spadafora, “e’ gia’ pubblicata e a breve cominceremo gia’ a vedere questi 101 cantieri di idee e di partecipazione giovanile che sono certo potranno essere una leva per la ripresa del nostro Paese. E’ nostro dovere fare in modo che i giovani possano esprimere le loro ambizioni ma soprattutto diventare reali attori del futuro loro e della comunita’ in cui vivono”.