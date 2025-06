Ferpi, a Napoli un workshop sulla comunicazione responsabile

La comunicazione può – e deve – farsi agente di cambiamento. È da questa convinzione che ha preso forma il workshop “Che aria tira? La comunicazione responsabile e le infrastrutture relazionali come agenti di cambiamento e rappresentanza”, tenutosi nell’ambito del GreenMed Symposium alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Un’iniziativa promossa da Ferpi – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli e l’Ordine dei Giornalisti della Campania, per rafforzare il dialogo tra professionisti della comunicazione, imprese, istituzioni e territori sui grandi temi della sostenibilità, della trasparenza e della responsabilità.

L’appuntamento si inserisce nel cartellone del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ed è stato annoverato tra i “Compagni di Viaggio” del Festival, riconoscendo al workshop un ruolo attivo nella promozione di un modello culturale e relazionale incentrato sulla costruzione del bene comune.

I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali di Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, che ha sottolineato il valore di un confronto aperto tra chi opera nel campo della comunicazione e chi ogni giorno si misura con le sfide della coerenza informativa e della responsabilità sociale.

A guidare la prima tavola rotonda, intitolata “Comunicare la sostenibilità: dalla retorica ai risultati”, è stata Elena Salzano, consigliera nazionale Ferpi e Ceo di Incoerenze, che ha posto al centro del dibattito il superamento della logica autoreferenziale: “Oggi una comunicazione responsabile, per essere davvero agente di cambiamento, deve abbandonare la logica autoreferenziale e sposare quella relazionale. Come Ferpi crediamo sia sempre più necessario unire stakeholder diversi attorno a obiettivi comuni, misurabili e condivisi. In questo senso, la comunicazione non è più solo un supporto alle strategie, ma diventa essa stessa parte della governance e leva di accountability capace di generare impatto”.

Il confronto ha coinvolto rappresentanti del mondo imprenditoriale e istituzionale, tra cui Mara De Donato (Gori), Antonio Garofano (Officine Sostenibili/Nusco), Sergio Vazzoler (Amapola), Maria Cristina Santoro (Intramedia), Raffaele Ianuario (Ordine dei Commercialisti Napoli), Annapaola Voto (Ifel) e Francesco Bellofatto (Dac – Distretto Aerospaziale della Campania). Gli interventi hanno approfondito le esperienze di comunicazione autentica, legata a progetti concreti, capaci di produrre cambiamento e coinvolgimento.

De Donato, responsabile Comunicazione e Csr di Gori, ha dichiarato: «La comunicazione sostenibile si fonda sul binomio reputazione-fiducia. Costruire la reputazione aziendale è un processo graduale, che si consolida nel tempo e che richiede intense azioni relazionali. Per questo in Gori abbiamo coinvolto tutti i nostri stakeholder in progetti come ‘Azioni per l’Acqua’ o ‘Energie per il Sarno’, generando un dialogo continuo e strutturato che, grazie al contributo di tutti, ha portato a un effettivo miglioramento del servizio».

Nello stesso solco si è inserito l’intervento di Bellofatto, del Distretto Aerospaziale della Campania: “Nel Dac, la comunicazione è un processo integrato e intenzionale. Connette competenze, progetti e attori territoriali: imprese, università, istituzioni, cittadini. Non si limita a raccontare, ma costruisce relazioni e alimenta reti. In questa prospettiva, contribuisce a generare valore sociale, ambientale ed economico”.

La seconda tavola rotonda, moderata da Assia Viola, delegata Ferpi Campania e direttore Comunicazione SMA Road Safety, è stata dedicata al tema “Le infrastrutture relazionali come leva per il cambiamento”. Un’occasione per mettere a fuoco i modelli relazionali che possono abilitare percorsi di trasformazione sostenibile e duratura. A discuterne sono stati Vanni Fondi (Ordine Giornalisti Campania), Antonella La Porta (Ordine Commercialisti Napoli), Alberto Patruno (Assoimpredia), Alessandra Astolfi (Italian Exhibition Group), Alessandra Puglisi (RE AD), Alessandra Storlazzi (Università Suor Orsola Benincasa) e Tullia Cautiello (For Human Community).

Viola ha sottolineato come “la sinergia con gli Ordini professionali ci permette di rafforzare l’impatto di questa riflessione, valorizzando le competenze trasversali e le buone pratiche che arrivano dal territorio. Il workshop ha rappresentato un confronto aperto e concreto sul valore della comunicazione responsabile come strumento di rappresentanza e leva strategica per la sostenibilità”.

L’incontro ha messo in luce la necessità di concepire la comunicazione non come funzione accessoria o strumento promozionale, ma come elemento generativo di fiducia, di reputazione e di senso collettivo, capace di incidere sulle scelte delle organizzazioni e di costruire legami solidi tra persone, comunità, imprese e territori.

Nel contesto del cambiamento climatico, delle transizioni ambientali e digitali e della crescente richiesta di trasparenza da parte dei cittadini, eventi come questo assumono un ruolo fondamentale nel rimettere la comunicazione al centro della governance sostenibile. Una governance che si costruisce ogni giorno, passo dopo passo, attraverso l’ascolto, il dialogo, la coerenza e la responsabilità condivisa.