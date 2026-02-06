FERPI, Daniela Bianchi si candida alla presidenza

Daniela Bianchi, attuale segretaria generale della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (FERPI), ha annunciato ufficialmente la propria candidatura alla presidenza della Federazione, storica realtà associativa fondata nel 1970.

La candidatura è accompagnata da un documento programmatico, “Agorà FERPI: l’Agenda della Pluralità, percorsi di dialogo, orizzonti di crescita”, già messo a disposizione dei soci, che delinea visione, priorità e proposte operative per il futuro dell’associazione.

L’elezione del nuovo presidente FERPI è in programma l’11 aprile, nel corso dell’Assemblea dei soci, che vedrà candidato anche l’attuale presidente, Filippo Nani.

Con oltre vent’anni di esperienza nelle relazioni pubbliche, nella comunicazione istituzionale e nella gestione associativa, Daniela Bianchi ha ricoperto ruoli strategici in ambito pubblico e privato, contribuendo allo sviluppo di progetti nazionali e internazionali dedicati alla reputazione, alla trasparenza e alla cultura della comunicazione.

“Abbiamo il compito di valorizzare la pluralità di voci, le competenze e i territori – dichiara Daniela Bianchi. In questo particolare momento storico, è un’esigenza che sentiamo come necessaria. Il contesto in cui operiamo è segnato da una crescente polarizzazione del dibattito pubblico, che tende a semplificare e sminuire la complessità, e da una pratica conflittuale che ha spesso sostituito il dialogo, il confronto e l’incontro. Anche per questo FERPI può e deve svolgere un ruolo attivo e responsabile per ridare valore professionale ed etico alle relazioni pubbliche e alla comunicazione, sempre più centrali nei diversi ambiti decisionali nei quali operano i professionisti del settore”.

“In questa visione – aggiunge Bianchi – è fondamentale superare la dicotomia storica tra Nord e Centro e riconoscere con decisione anche il valore del Sud, che c’è ed è autorevole e competente all’interno della nostra comunità professionale”.