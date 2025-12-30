Ferragamo, Zeno, Gervasi e Somma: i talenti del futuro in festa a Capri Hollywood aspettando il 2026

Martina Ferragamo, Luigi Zeno, Alessandro Gervasi, Cartisia Somma, Francesca Bergesio, Francesco Del Gaudio, Elena Preziosi e Annaluce Cuomo sono tra i giovani artisti italiani che hanno scelto di accogliere il nuovo anno a Capri Hollywood, trasformando l’isola azzurra in un vero e proprio palcoscenico di talento, creatività e bellezza.

Tra i protagonisti della kermesse, la giovane artista toscana Martina Ferragamo, protagonista del cortometraggio “Eh” di Simone Coppo, ha ricevuto il Premio Attrice, Rivelazione. “Voglio dedicare questo premio alla mia nonna Wanda Ferragamo, che scelse proprio Capri come dimora dopo la scomparsa di suo marito” – ha detto l’artista, figlia del presidente dell’omonimo Gruppo. Per lei una festa fino a tarda notte all’“Anema e Core”, dove Gianluigi Lembo ha coinvolto anche l’inglese Alanah Bloor, con protagonista di Sandokan in un brillante travestimento cinematografico per la gioia dei fotografi.

Premiata anche Cartisia Somma, figlia di Sebastiano e Morgana, per il suo talento poliedrico già dimostrato tra cinema, fiction e teatro. “Non mi aspettavo questo award – ha detto – sono profondamente commossa ma altrettanto motivata per un 2026 in primissima linea”. La giovane attrice di origine campana è infatti già stata scritturata per un’importante serie di fiction.

Tra gli altri premiati, Luigi Zeno continua a collezionare riconoscimenti per la sua interpretazione nel cortometraggio “La linea sottile”, un’opera che affronta il tema del bullismo tra i giovani. “Dobbiamo tutti impegnarci per dare un segnale di solidarietà a chi è vittima della cattiveria dei coetanei”, ha dichiarato l’elegante attore campano.

Un’altra stella in ascesa è il piccolo Alessandro Gervasi, 7 anni, talento conclamato della musica, a cui è stato assegnato il premio “Enfant Prodige”, consegnatogli dalla regista Cinzia TH Torrini e dal promettente attore e musicista Francesco Del Gaudio. “Alessandro, io e tutti gli altri protagonisti di Champagne viviamo nel sogno dell’Italia raccontata nella fiction di Raiuno, che esalta una leggenda nazionale come Peppino di Capri” – ha dichiarato Del Gaudio.

Non sono mancati momenti di grande emozione anche per la giovanissima Elena Preziosi, figlia di Alessandro e Vittoria Puccini, che ha consegnato insieme alla nonna e al fratello il premio “Person of the Year” all’attore, regista e impresario partenopeo, tra siparietti divertenti e qualche momento di imbarazzo familiare. Un secondo premio “Nuovo Imaie – Antonello Fassari” e’ stato poi consegnato a Preziosi

Tante emozioni anche per la piccola caprese Annaluce Cuomo, 7 anni (della famiglia proprietaria dell’Hotel Quisisana, icona dell’isola), protagonista del cortometraggio “Sirens” di Walter D’Errico, premiata per il forte messaggio umanitario e di apertura verso il popolo dei migranti.

A condurre le serate di gala è stata ancora Francesca Bergesio, ex Miss Italia e ormai anche imprenditrice nel settore cosmetico, abile nel coniugare con determinazione le carriere di studentessa, supermodella e conduttrice.