Ferragosto, controlli dei Carabinieri a Ischia e Procida

Sarà un Ferragosto blindato ad Ischia grazie ai controlli a tappeto, a terra e in mare, garantiti dai carabinieri della compagnia isolana, guidati dal capitano Tiziano Laganà, che già da qualche giorno presidiano porti, spiagge, zone della movida e l’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”. Ieri a Casamicciola i militari, intervenuti per schiamazzi, hanno poi sequestrato coltelli e hashish. Per il protagonista della vicenda, un 18enne dei Quartieri Spagnoli di Napoli, è scattata la denuncia e verrà subito applicato l’ordine di allontanamento dalla neo “zona rossa” di piazza Marina. Il giovane verrà inoltre proposto per il foglio di via dall’isola. Controlli anche nei ristoranti, con il supporto di personale dell’Asl: oltre 50 i chili di alimenti senza tracciabilità sequestrati tra Ischia e Procida; si tratta in gran parte di prodotti ittici. Attenzione alta anche in mare: sono più di 100 le barche già controllate con 39 sanzioni elevate per circa 29mila euro, una patente nautica ritirata e una denuncia per violazioni alla sicurezza a bordo di un peschereccio. Ingente il bilancio dell’attività svolta negli ultimi giorni: 365 persone e 164 veicoli controllati, 8 segnalazioni per uso di droga e 22 multe al codice della strada per guida senza casco o col cellulare e mancato adempimento all’obbligo della revisione.