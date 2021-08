Ferragosto e covid, regole: dalla mascherina al divieto di falò

(Adnkronos) – Ferragosto con regole anti covid più stringenti per contrastare la diffusione dei contagi. Presidenti di regioni e sindaci hanno emanato ordinanze con misure che vanno dal divieto di assembramenti al divieto di falò. L’attenzione è particolarmente alta in Sicilia, regione che in questi giorni registra un’impennata dei contagi e che rischia di passare in zona gialla. Con l’ordinanza firmata dal governatore Nello Musumeci è stato introdotto l’obbligo di uso della mascherina all’aperto se in luoghi affollati e il divieto di accesso negli uffici pubblici se privi di green pass. E, ancora, obbligo di tampone per partecipare a cerimonie se non si è completato il ciclo vaccinale e tampone obbligatorio anche per chi arriva dagli Usa.