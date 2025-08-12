Ferragosto, Grillo (Turismo Verde-Cia): “Tra natura, relax e buon cibo sold out agriturismi”

(Adnkronos) – In un’estate segnata da caro prezzi e stabilimenti balneari con presenze al di sotto delle aspettative, non arretra al contrario il gradimento degli italiani verso la natura e il relax, con gli agriturismi scelti come meta da una quota sempre crescente di turisti. E la tendenza si conferma anche per Ferragosto, come spiega ad Adnkronos/Labitalia Mario Grillo, presidente nazionale di Turismo Verde, l’organizzazione per la promozione degli agriturismi di Cia-Agricoltori italiani.

“Gli agriturismi italiani -spiega Grillo- stanno avendo un trend positivo in tutte le stagioni, per fortuna. E anche a Ferragosto abbiamo il sold out. Le persone gradiscono passare le giornate negli agriturismi non solo per il cibo, ma per la possibilità vivere un’esperienza che va al di là della vacanza in sé. Quindi nelle nostre strutture trovano il prodotto, il territorio, il relax, la cucina naturale, l’esperienza di vivere a contatto con la natura”, sottolinea.

E gli agriturismi italiani sono sempre più strutture all’avanguardia, che uniscono tradizione e innovazione, promuovendo il made in Italy. “Molto spesso -spiega Grillo- sono aziende multifunzionali, quindi c’è lo spaccio aziendale per la vendita dei prodotti, la visita alle stalle, le coltivazioni. Non manca l’opportunità di fare sport, ad esempio andando a cavallo e fruendo di territori straordinari”, sottolinea Grillo.

Territori straordinari che da Nord a Sud del Paese a Ferragosto sono pronti ad accogliere i turisti italiani e non solo, vista la crescente quota di stranieri che scelgono di trascorrere le loro vacanze nelle campagne del Belpaese.

“L’Italia nella sua lunghezza -ribadisce il presidente di Turismo Verde- offre un panorama, un ‘giardino d’Italia e d’Europa’ straordinario, con un’esperienza e una tradizione che va al di là di quello che normalmente si trova altrove”.

In conclusione, per Grillo, ciò che spinge sempre più turisti verso le strutture agrituristiche è la possibilità di “scappare dalla routine delle città visto che l’agriturismo garantisce relax, sicurezza di una tradizione culinaria del territorio, unendo prodotto, territorio e tradizioni di di famiglia”. “Perché dietro un agriturismo c’è una famiglia che porta avanti le tradizioni del posto, incastonate in territori e panorami straordinari, sia al mare, in collina che in montagna”, conclude.