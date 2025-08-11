Ferragosto in Campania: tra mare, cultura e natura, vacanze a due passi da casa

Per chi decide di sperimentare la nuova moda della ‘staycation’, ovvero la vacanza vicino casa, o per i turisti che l’scelta hanno come meta agostana, la Campania resta ‘aperta per ferie’ e, anche per il ponte di Ferragosto, ce n’e’ per tutti i gusti. I piu’ tradizionalisti possono scegliere il refrigerio delle spiagge, con le 20 bandiere blu, oppure il fresco delle localita’ montane, come i Monti Picentini, il Terminio, il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e il Monte Faito. Tra i percorsi culturali non può mancare la visita alle aree archeologiche patrimonio Unesco di Pompei (anche nei giorni di Ferragosto e con apertura notturna), Ercolano e Oplontis, ma anche Paestum, Velia, Cuma, Miseno e il suggestivo Parco sommerso di Baia. Un altro itinerario passa attraverso le regge borboniche, ovvero Palazzo Reale e Capodimonte a Napoli , oltre alla Reggia di Caserta ea quella di Portici. Chi arriva nella citta’ capoluogo, che festeggia i 2.500 di storia con tante iniziative culturali in programma anche ad agosto, potra’ intervallare le visite ai principali musei (il Mann e Capodimonte, solo per citarne due) con una passeggiata al centro storico o sul lungomare. Se invece si vuole sfuggire alle temperature roventi di questi giorni, si può’ trovare un piacevole ristoro nei principali parchi, tra cui il Bosco di Capodimonte, il Virgiliano, la Floridiana e il Real Orto Botanico. Dal 10 al 16 agosto, inoltre, Piazza del Plebiscito diventa un teatro a cielo aperto con la kermesse ‘Restate a Napoli ‘, che vedrà l’esibizione di Massimiliano Gallo, Gino Rivieccio, Aurora Leone, Peppe Servillo, Paolo Caiazzo e il quartetto d’archi napoletano ‘Solis String Quartet’. Chi ama l’avventura e non disdegna l’esercizio fisico anche a Ferragosto, puo’ cimentarsi nei diversi tour in kayak, organizzati a Sorrento, ma anche a Napoli , partendo da Posillipo, con un’escursione che permette di ammirare dal mare le ville storiche. Per i piu’ temerari c’e’ il Sentiero degli Dei, il percorso escursionistico di circa 8 chilometri lungo la Costiera Amalfitana, che regala panorami mozzafiato, da Praiano a Positano, fino ai Monti Lattari e all’isola di Capri.