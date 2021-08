Ferragosto: Palermo, controlli anti Covid dei Carabinieri che vigileranno su spiagge e parchi

Palermo, 14 ago. (Adnkronos) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, in occasione del Ferragosto, hanno intensificato i controlli di prevenzione sul territorio con l’obiettivo anche al rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, per limitare il rischio di contagio da Covid_19, predisponendo uno specifico piano di sicurezza per cittadini e turisti che si trovano a Palermo e in provincia. Saranno presidiati i parchi, le località balneari e le piazze, specie nei comuni della riviera passando attraverso il litorale della città, da Mondello-Sferracavallo alla Marina.