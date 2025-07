Ferrara Buskers Festival, a fine agosto Ferrara è teatro en plein air

Roma, 10 lug. (askanews) – La 38ma edizione del Ferrara buskers festival si svolge dal 27 al 31 agosto, nel centro storico di Ferrara, che per cinque giorni si trasformerà in un vero teatro en plein air, presentando più di 60 spettacoli ogni sera, oltre a talk, mostre, laboratori per adulti e bambini dedicati all’ambiente e alla musica. L’ingresso è di 8 euro, gratuito per gli under13.

L’apertura sarà il 27 agosto alle 18 con la presentazione degli artisti presenti; la chiusura, come da tradizione, a partire dalle 17 di domenica 31 agosto, con la parata delle marching band, l’esibizione nell’ambito dell’iniziativa Porta la tua chitarra e diventa busker! e, infine, con Jimmy e Lucio: note a margine, una dedica a Lucio Dalla e Jimmy Villotti, con la proiezione, nel luogo dove furono buskers nel pomeriggio del 22 agosto 1989, in cui Dalla suonò il clarinetto con Jimmy Villotti alla chitarra, nella piazzetta San Michele.

E poi la Scuola Buskers: un ciclo di tre incontri introduttivi al busking per insegnare a improvvisare e trasformare gli imprevisti in opportunità, come accade ai buskers in strada; avranno luogo a Ferrara il 04/08, 11/08 e 18/08, gratuiti e aperti a tutti.

Il Premio Gianna Nannini – un sogno che si avvera: dare il nome di un’artista in piena attività a un premio che ogni anno andrà a un busker. Gianna Nannini, come Dalla, ha dimostrato coraggio e passione quando nel 2020, affacciandosi dal Castello Estense, ha incantato, con la sua voce e il suo carisma, un pubblico che da poco si era riaffacciato alla vita, in un anno difficile per tutti, regalando alcuni brani pianoforte e voce. Il legame con la musica popolare e la musica di strada di questa artista ha indotto il festival a chiederle se avesse voluto dare nome a questo premio. Lei ha accettato con entusiasmo ed è dunque un onore immenso questa prima edizione, che ha scelto di premiare il busker Tribalneed.

Il Ferrara buskers festival è stato tra i primissimi eventi in Italia a ricevere la certificazione ISO 20121 per il progetto BGREEN volto alle buone pratiche rispetto alla diminuzione degli sprechi, e si riconferma esempio virtuoso anche per il refill gratuito di acqua refrigerata naturale e frizzante, in collaborazione con il Gruppo Hera, da anni al fianco del festival.

I gruppi invitati sono complessivamente 90 per un totale di 259 artisti, di cui 121 sono under 35. e nazionalità da cui provengono gli artisti sono 19, tra cui Australia, Canada, Corea del Sud, Russia, Giappone, e per la prima volta, Taiwan.

Nel corso della programmazione saranno 5 i Talk e 5 i Reading che coinvolgeranno il pubblico, 13 laboratori per adulti e bambini, allestimento di 4 mostre.