Ferrarelle società benefit sceglie ShopFully per il lancio digitale della nuova Ferrarelle Maxima

Ferrarelle Società Benefit, tra le prime cinque aziende nel settore delle acque minerali in Italia, sigla una partnership in esclusiva con ShopFully, tech company italiana leader europeo nel Drive to Store presente in 12 paesi, che connette milioni di consumatori ai negozi fisici intorno a loro, per la comunicazione del lancio della nuova Ferrarelle Maxima sul digitale. Con questo accordo, Ferrarelle Società Benefit punta ad aumentare la conoscenza del prodotto tra i consumatori attraverso lo smartphone e a promuoverne l’acquisto in negozio.

Grazie all’utilizzo dei marketplace di ShopFully – DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile – e di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, Ferrarelle Società Benefit è entrata in contatto con i responsabili di acquisto potenzialmente interessati al brand e geolocalizzati in prossimità dei punti vendita selezionati, accompagnandoli dalla scoperta del nuovo prodotto online fino all’acquisto in negozio.

La partnership ha portato notevoli risultati sia in termini di Drive to Store che di vendite: il 50% dei consumatori ingaggiati nell’attività nei pressi dei punti vendita si è infatti recato in uno dei negozi coinvolti. Inoltre, Ferrarelle Società Benefit ha registrato un incremento delle vendite della Ferrarelle Maxima del +3% e un ritorno sull’investimento (ROI) del +76% rispetto alla media della categoria e del +54% rispetto al benchmark del digital media, confermando quanto una pianificazione che copra tutto il funnel di acquisto del consumatore sia strategica per ottenere sempre migliori risultati.

“Nella collaborazione con Ferrarelle Società Benefit – è il commento di Marco Durante, VP Sales & Marketing Italia di ShopFully -, abbiamo intercettato fin da subito il bisogno del cliente di operare sull’awareness del nuovo prodotto e spingere le vendite in negozio a partire dal digitale. Attraverso la nostra tecnologia siamo riusciti ad accompagnare i consumatori lungo tutto il funnel di conversione e, grazie a una partnership con un’azienda che realizza innovativi analisi di mercato, abbiamo analizzato gli scontrini dei consumatori in maniera imparziale, misurando l’impatto dell’attività in termini di vendite”. “Grazie alla partnership con ShopFully – spiega Massimiliano Ricci, Trade Marketing Manager Retail di Ferrarelle Società Benefit – siamo riusciti a comunicare in maniera efficace il lancio della nostra nuova Ferrarelle Maxima, come dimostrano gli ottimi risultati raggiunti. Posizionare Ferrarelle Maxima nella mente del consumatore spiegando le caratteristiche che la contraddistinguono è stata per noi una sfida importante e, per farlo, abbiamo scelto di affidarci a un partner tecnologico di valore come ShopFully. Oltre ad aver portato in negozio più della metà degli utenti esposti alla campagna, abbiamo registrato un ritorno sull’investimento di circa il doppio rispetto al benchmark del nostro settore: un esito che ci rende molto soddisfatti della collaborazione che abbiamo portato avanti e che dimostra il potere del digitale”.