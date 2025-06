Ferrari e Lamborghini: raduno supercar domenica a Caserta

Raduno di Ferrari e Lamborghini a Caserta, promosso dalla Federazione italiana Supercar presieduta da Luigi Iossa, domenica 8 giugno. Saranno circa 80 le supercar di lusso che si riuniranno alle ore 9 all’uscita di Caserta Nord per poi giungere a viale Giulio Douchet, a due passi dalla Reggia, presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare. All’interno dello spazio militare i curiosi potranno ammirare le vetture in esposizione. Prevista un’affluenza di pubblico intorno alle 20.000 persone, per un evento in grado di unire l’eccellenza automobilistica italiana con il prestigio del patrimonio culturale e militare del Paese e capace di confermare il club tra le realtà più prestigiose ed esclusive del settore in Italia. La Reggia di Caserta, patrimonio Unesco e riconosciuta tra le più belle al mondo, farà da cornice a un’esposizione mozzafiato. Per l’occasione, l’Aeronautica Militare aprirà le porte della sua area operativa permettendo a tutti i cittadini di accedere e ammirare da vicino non solo gli aeromobili militari, ma anche una selezione delle più iconiche supercar italiane, tra cui Ferrari e Lamborghini, in un connubio senza precedenti di bellezza e ingegneria. “Questo evento – spiega il presidente della Federazione italiana supercar Luigi Iossa – così come tutte le nostre iniziative che sono sempre di rilevanza nazionale, rappresenta un’occasione straordinaria per celebrare l’eccellenza italiana e rafforzare il legame tra Istituzioni, cultura e pubblico. Dopo Caserta, è previsto un nuovo raduno il 12 ottobre sul lungomare di Mergellina, a Napoli”.

A settembre è previsto poi il momento clou di “Auto Moto Napoli Expo”, la tre giorni dedicata al mondo dei motori a 2 e 4 ruote, alle auto di lusso e alla sicurezza stradale in programma dal 12 al 14 settembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli, sempre organizzata dalla Federazione Italiana Supercar. Aspetti rilevanti della fiera, di cui sono soci organizzatori Luigi Iossa, Cesare Barra e Gianni Gagliardi, saranno i motori e l’educazione alla sicurezza stradale, con attività di divulgazione e dimostrazione relative a questo tema fondamentale per la salute e la quotidianità di tutti. Le iniziative saranno realizzate in collaborazione con scuole di formazione e guida sicura e con il supporto di Forze dell’Ordine, Servizi di Soccorso e sanitari. Durante la fiera, visitatori e ospiti potranno ammirare da vicino le ultime novità del settore, dalle auto di lusso alle moto, passando per veicoli elettrici e ibridi. Uno spazio speciale sarà dedicato alle auto d’epoca con un focus sul cambiamento tecnologico che ha portato alle auto moderne. Nell’ambito della manifestazione, si terrà anche un prestigioso concorso che vedrà la partecipazione di oltre 100 autovetture d’epoca di rilevanza storica e collezionistica, con una giuria di esperti di fama internazionale nel settore che assegnerà riconoscimenti nelle diverse categorie previste.