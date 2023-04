Ferrari Purosangue e il Centro Stile premiati ai Car Design Award

MILANO (ITALPRESS) – La Ferrari Purosangue si è imposta nella categoria Production Cars dei prestigiosi Car Design Award, istituiti nel 1984 su iniziativa della celebre rivista italiana Auto&Design. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri presso l’ADI Design Museum di Milano, nell’ambito della Milano Design Week. Il Car Design Award si rivolge ai progetti che maggiormente hanno contribuito all’evoluzione del design automobilistico. I vincitori vengono selezionati da una giuria di 11 esperti giornalisti, esponenti delle più influenti testate automobilistiche a livello internazionale, tra le quali l’italiana Auto&Design. La giuria ha inteso insignire la Ferrari Purosangue del massimo riconoscimento nella categoria Production Cars con la seguente motivazione: “proporzioni straordinarie per un’auto a ruote alte che sembra più compatta delle sue dimensioni reali. L’accessibilità e l’abitabilità sono ai vertici della categoria, grazie anche a un sistema di porte elaborato ed esteticamente accattivante. Inconfondibilmente Ferrari, si distingue da tutte le vetture di alta gamma dalle dimensioni simili”.

L’edizione 2023 dei Car Design Award ha altresì coinciso con la premiazione del team del Centro Stile Ferrari, diretto da Flavio Manzoni, che ha prevalso nella categoria Brand Design Language. Tale riconoscimento è volto a sottolineare l’attività del team di designer che meglio ha lavorato sulla coerenza e la trasversalità del linguaggio formale del marchio nell’intera gamma prodotto.

“La rilevanza internazionale del premio consegnato oggi al Centro Stile Ferrari è un incoraggiamento a non smettere mai di ricercare nuovi stimoli creativi, alimentando così ulteriormente la passione di tutti i membri del team” ha commentato Flavio Manzoni, Ferrari Chief Design Officer. La Ferrari Purosangue crea un nuovo segmento, in cui la Casa di Maranello apre scenari inediti. Grazie alla sua architettura moderna rappresenta un’auto versatile, in grado di abbinare un comfort senza pari a prestazioni ed emozioni di guida tipiche di ogni Ferrari. All’architettura dell’automobile ben si addice la definizione di ‘Purosanguè: gli esterni atletici e snelli, che la distinguono rispetto alle vetture a quattro porte e quattro sedili sul mercato, si sposano a un abitacolo lussuoso, confortevole e dall’elevato grado di abitabilità. E’ un’auto molto agile e scattante, ma è anche la prima Ferrari a quattro posti, la cui volumetria permette di offrire a tutti gli occupanti eccezionali condizioni di comfort.

foto: ufficio stampa Ferrari

(ITALPRESS).