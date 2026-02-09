Ferrari svela gli interni della prima elettrica: si chiamerà Luce

A maggio presentazione della vettura in Italia

Milano, 9 feb. (askanews) – La prima Ferrari elettrica si chiamerà Luce. Lo ha svelato la casa del Cavallino Rampante a San Francisco in occasione della presentazione degli interni realizzati insieme alla LoveForm, fondata dell’ex designer Apple Jony Ive e che da cinque anni lavora sul design della vettura insieme al Centro Stile di Maranello.L’abitacolo della Luce è un volume unico e pulito senza schermi di grandi dimensioni e con la presenza di molti comandi fisici. Realizzato in alluminio e vetro ad alta resistenza è caratterizzato da pochi elementi essenziali: il binnacle con il quadro strumenti, lo schermo di controllo, il tunnel centrale con il selettore del cambio, un vano portaoggetti e uno schermo per i passeggeri posteriori.Il binnacle è dotato di due schermi Oled e si muove insieme al volante per ottimizzare la visione. L’interfaccia del quadro strumenti è ispirata alle auto sportive classiche e alle monoposto di Formula 1. Lo schermo di controllo centrale, con il sofisticato Multigraph impostabile in 4 modalità di visualizzione è orientabile anche verso il passeggero.Il volante è a tre razze, ispirato all’iconico volante Nardi degli anni 50 e 60. I comandi sono organizzati in due moduli che richiamano il layout delle monoposto.Dopo la presentazione del powertrain a ottobre a Maranello e degli interni a San Francisco, ora l’attesa è per il debutto della vettura che si terrà in Italia il prossimo maggio.