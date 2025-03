Ferrari-UniCredit, bagno di folla per la Rossa a Milano

MILANO (ITALPRESS) – Bagno di folla per la Ferrari a Milano, davanti al Castello Sforzesco, dove è andata in scena la presentazione della Scuderia di Maranello in vista della nuova stagione di Formula 1, con il primo Gran Premio in programma in Australia il 16 marzo. In un evento in grande stile organizzato in collaborazione con UniCredit, i due piloti della “Rossa” Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno entusiasmato gli appassionati, effettuando dei giri dimostrativi lungo un tracciato cittadino allestito per l’occasione. La collaborazione tra la Rossa e il gruppo bancario è un’alleanza basata sull’innovazione e la creazione di nuovi servizi ed esperienze per i clienti di UniCredit e i tifosi della Scuderia Ferrari, con il motto “Legati nella passione. Uniti nell’eccellenza”.

