Ferrero: accordo per acquisire Kellogg per 3,1 mld di dollari

Milano, 10 lug. (askanews) – Ferrero e WK Kellogg hanno siglato un accordo definitivo in base al quale Ferrero acquisisce Kellogg per 23 dollari per azione in contanti, per un valore aziendale complessivo di 3,1 miliardi di dollari.

L’acquisizione, spiega il gruppo di Alba in una nota, che include la produzione, la commercializzazione e la distribuzione del portafoglio di cereali per la colazione di WK Kellogg negli Stati Uniti , in Canada e nei Caraibi, fa parte del piano di crescita strategica di Ferrero e amplia l’offerta dell’azienda in più occasioni di consumo con marchi rinomati e amati e una forte rilevanza per i consumatori.