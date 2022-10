Ferrero: nuove assunzioni di Operai

Il Gruppo ricerca diverse figure per gli stabilimenti in Italia

Ferrero, azienda leader nel settore dolciario, ha nuovamente aggiornato gli annunci di lavoro riguardanti l’assunzione di Operai ed altre figure. Gli Operai dovranno occuparsi dei clienti e della produzione, assemblaggio, montaggio e confezionamento del prodotto e saranno inseriti negli stabilimenti di S. Angelo dei Lombardi (AV), Alba (CN), Balvano (PZ), Pozzuolo Martesana (MI); i Tecnici Manutentori Elettronici dovranno eseguire attività di manutenzione preventiva e predittiva sugli impianti di produzione, intervenire su problematiche sia software che hardware ed eseguire analisi guasti e la diagnostica sia su processi di preparazione che su apparecchiature più complesse; gli Addetti Utilities dovranno garantire l’efficienza degli impianti tramite attività di conduzione, monitoraggio e manutenzione, mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza, eseguire e coordinare attività di installazione, manutenzione e riparazione degli impianti, individuare interventi per l’uso efficiente dell’energia e la riduzione dei consumi energetici, collaborare con gli altri manutentori e relazionarsi con gli operatori diretti interni all’azienda; i Responsabili di Manutenzione Impianti dovranno progettare e revisionare le strategie, le procedure e i metodi di manutenzione, garantire l’esecuzione delle attività di manutenzione pianificata, preventiva e predittiva, eseguire controlli di qualità sui lavori, monitorare e controllare i costi di manutenzione e garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza. Ferrero si impegna a costruire una cultura di diversità e di apertura, che rende l’ambiente di lavoro multiculturale, innovativo e altamente gratificante nel quale tutte le persone si sentono benvenute ed apprezzate e tutti godono delle stesse opportunità inoltre ognuno deve essere dotato di un proprio talento personale.

