Ferrigno, omaggio al tampone sospeso: nel presepe tra i pastori medici che abbracciano l’Italia

Il maestro presepiale Marco Ferrigno, proprietario dell’omonima bottega partenopea di via San Gregorio Armeno, ha deciso di omaggiare l’iniziativa del tampone sospeso inserendolo nel presepe napoletano. Il progetto di Sa.di.sa -Sanità, diritti in Salute, l’associazione presieduta da Angelo Melone e Giada Filippetti, è rappresentato da Ferrigno con due pastori raffiguranti un medico e un’infermiera che stringono fra le braccia l’Italia. “Abbiamo identificato un problema, quello dei tamponi, e siamo scesi in campo per portare il nostro contributo alla risoluzione di esso. E continueremo”. Così Melone in merito all’iniziativa dell’associazione sviluppata in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli. Al progetto del tampone (rapido) sospeso si aggiunge intanto un nuovo tassello: la collaborazione fino al 23 dicembre con il laboratorio di analisi chimiche di Napoli Innovalab dove sarà possibile effettuare il tampone molecolare al prezzo solidale di 35 euro. “Dopo Sanità e Scampia, ci siamo spostati al duomo di Napoli e a Nola, rafforzando la possibilità di screening per le fasce più deboli con tamponi molecolari a costi dimezzati rispetto a quelli ordinari”. Ha aggiunto la vicepresidente Filippetti. I tamponi verranno effettuati, su appuntamento, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30 nella sala dei Catecumeni del palazzo arcivescovile (ingresso dal Duomo), messa a disposizione dal Cardinale Crescenzio Sepe.