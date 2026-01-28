Ferrobonus, 29,4 milioni disponibili nel 2026: nuovi fondi per le annualità future

Ferrobonus: il Mit attiva le iniziative necessarie “a richiedere un adeguamento delle risorse così da riallinearle al limite massimo autorizzato dalla Commissione europea per le annualità future, a partire dall’esercizio finanziario 2027, tenendo conto che per l’anno in corso sono disponibili circa 29,4 milioni di euro”. Ad annunciarlo è il sottosegretario al ministero delle Imprese e dei trasporti, Tullio Ferrante, rispondendo a un’interrogazione del Pd nel corso del question time in commissione Trasporti alla Camera. Il sottosegretario ha sottolineato che “il sistema nazionale di incentivazione allo shift modale ferroviario opera in stretta sinergia con le misure territoriali” e che “attraverso specifiche convenzioni con le Regioni, è stato attivato il cosiddetto Ferrobonus regionale, che integra i fondi nazionali e consente una copertura più capillare e strutturata del sostegno alle imprese del settore”.

“Per quanto riguarda la gestione operativa delle annualità in corso – ha detto –, i pagamenti stanno procedendo secondo il cronoprogramma previsto. La prima annualità (2023-2024) risulta integralmente liquidata, sia per quanto riguarda le anticipazioni sia per i saldi, garantendo così un supporto concreto alle imprese che hanno realizzato lo shift modale”. “Per la seconda annualità (2024-2025), a seguito del bando emanato con decreto direttoriale n. 103 del 2024 – ha aggiunto –, è già in corso l’erogazione degli acconti alle imprese ammesse, in conformità alla circolare applicativa del 20 ottobre 2025. Anche per la terza annualità (2025-2026) il percorso amministrativo procede regolarmente: i termini per la presentazione delle domande si sono chiusi il 29 ottobre 2025, dopo la pubblicazione del relativo bando”. Per Ferrante, “l’azione amministrativa sviluppata negli ultimi mesi ha inoltre consentito di superare alcune criticità contabili e procedurali che in passato avevano limitato l’efficacia della misura. In particolare – ha spiegato –, è stato definito un meccanismo che consente di impegnare le risorse su due annualità di bilancio per coprire una singola annualità di attività. Questa soluzione ha garantito la piena copertura finanziaria dei saldi dovuti alle imprese, evitando dispersioni di risorse e assicurando il pieno rispetto delle norme di finanza pubblica”.