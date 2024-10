Ferrovia giapponese denuncerà influencer che ballano sui treni

Roma, 24 ott. (askanews) – Il turismo di massa porta anche fastidi, che per i ben abituati giapponesi risultano spesso poco tollerabili. Così la linea ferroviaria Fujikyu, che gestisce una linea diretta al turistico monte Fuji, ha annunciato che sta valutando di intentare una causa legale contro alcuni turisti-influencer stranieri che hanno inscenato degli scatenati balletti all’interno delle loro vetture.

Recentemente sempre più spesso emergono video su TikTok e altre piattaforme social nei quali si mostrano giovani stranieri impegnarsi in evoluzioni all’interno dei treni giapponesi, sfiorando gli sconcertati passeggeri locali, abituati a una rigida quanto necessaria etichetta all’interno di vagoni che, a certi orari, possono diventare anche molto affollati.

In un dibattito sempre più acceso nell’Arcipelago sul tema dell’overtourism, ultimamente anche questi comportamenti sono diventati materia di attenzione da parte delle autorità.

“La nostra azienda non tollera in alcun modo comportamenti pericolosi, azioni moleste o atti che possano interferire con la sicurezza dell’operatività del treno”, ha scritto in un comunicato la Fujikyu, facendo riferimento a un video che mostra giovani ballerini stranieri inscenare una break dance molto movimentata in un treno sotto lo sguardo attonito dei passeggeri giapponesi.

“Abbiamo richiesto alla società che gestisce il social media di rimuovere il video in questione” ha continuato la compagnia ferroviaria, annunciato di aver “segnalato il comportamento molesto e il video alle autorità competenti” di star “valutando ulteriori misure legali”.

I giovani che hanno inscenato i balletti – andando anche a scontrarsi con le ginocchia dei passeggeri – sono stati individuati in alcuni influencer sui social con decine di migliaia di follower.