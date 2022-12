Ferrovie dello Stato: nuove assunzioni di diplomati e laureati

Il Gruppo ricerca Operatori e Addetti varie qualifiche in Italia



Il Gruppo FS effettuerà nuove assunzioni, che riguarderanno: Operatori Specializzati Manutenzione Infrastruttura Lavori, i quali dovranno occuparsi della installazione, riparazione, manutenzione e verifica delle infrastrutture ferroviarie; Specialisti Sicurezza, Ambiente e Sistemi di Gestione, che dovranno supportare il responsabile nelle funzioni e nei compiti delegati in materia di sicurezza ed ambiente, supportare il presidio tecnico normativo delle disposizioni di settore applicabili e la relativa applicazione anche attraverso processi formativi ed abilitativi, supportare il servizio di prevenzione e protezione, supportare l’elaborazione dei piani di emergenza e gestire i reclami/segnalazioni inerenti gli asset di competenza; Tecnici Commerciali Assistenza Trasporti, che dovranno curare i clienti e i flussi del business assegnato sulla base delle informazioni ricevute per la prevenzione delle possibili criticità, monitorare i trasporti, definire gli interventi correttivi necessari o l’eventuale riprogrammazione per la gestione del recupero treni, salvaguardare le esigenze del cliente definendo eventuali priorità e gestire la flotta carri disponibile assegnata ai traffici del business specifico; Specialisti in Qualificazione e Performance Management degli Approvvigionamenti Junior, che dovranno partecipare alla creazione di linee guida, metodologie, strumenti normativi e standard contrattuali, definire e controllare linee guida, metodologie, standard e KPI di gruppo in materia di qualifica fornitori e gestione dell’albo, supportare le attività di monitoraggio di acquisto del gruppo, consolidare i piani di approvvigionamento elaborati dalle capogruppo di settore e dalle altre società soggette a direzione e coordinare il gruppo.

Lavorare in Ferrovie dello Stato, tra le più grandi realtà industriali in Italia che mira a diventare l’impresa di sistema al servizio dei pendolari e dei passeggeri dei treni ad alta velocità, significa far parte di un contesto che offre al cliente un servizio di trasporto affidabile, efficiente e sostenibile, con una particolare attenzione all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale.

