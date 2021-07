Ferrovie: Italo-Ntv chiede a Codacons risarcimento di 3,4 mln di euro **

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – Con un atto di citazione presentato dinanzi al Tribunale di Roma la società ferroviaria Italo-Ntv chiede al Codacons un risarcimento di 3,4 milioni di euro. Lo comunica lo stesso Codacons in una nota, fornendo la sua versione della vicenda. “A febbraio dello scorso anno, nei primi giorni in cui il Covid iniziava a diffondersi in Italia, il Codacons, a seguito di numerose richieste di aiuto dei cittadini che per paura di contagi volevano rinunciare a viaggi e partenze, era intervenuto ricordando la possibilità per gli utenti di ottenere il rimborso dei biglietti e altre spese, in virtù della situazione di forza maggiore che legittima il diritto alla restituzione di quanto pagato per servizi non usufruiti”, spiega l’associazione.