Fertilità, l’arte di Ciambrone al servizio della prevenzione: l’opera nell’unità di Andrologia della Federico II

Genere, fertilità, sessualità è il titolo dell’opera realizzata dall’artista Alessandro Ciambrone nell’unità di Andrologia diretta dal professor Rosario Pivonello presso l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II.

“È un’iniziativa interessante nella quale abbiamo coinvolto medici e pazienti per promuovere soprattutto la prevenzione nel campo della fertilità e dunque rivolto soprattutto alle giovani generazioni“, ha dichiarato il professor Pivonello. “È stato davvero interessante poter mettere l’arte al servizio della salute dei cittadini con la possibilità di mettere insieme spermatozoi simbolo di vita con con le immagini più iconiche della napoletanità con il Vesuvio, la sirena Partenope e il cornetto portafortuna“, ha dichiarato Alessandro Ciambrone.

L’opera è stata realizzata presso l’Unità di Andrologia e Medicina della Riproduzione, Sessualità e Affermazione di Genere diretta dal Professore Rosario Pivonello, nell’ambito del Dipartimento assistenziale Integrato di Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia e Nutrizione, diretto dalla Professoressa Annamaria Colao nell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II diretta dal dg Giuseppe Longo.

L’artista ha celebrato gli 800 anni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con tre grandi opere dedicate.

Ciambrone ha realizzato in particolare un’opera con l’iscrizione “Ad Scientiarum Haustum et Seminarium Doctrinarum”, ovvero “Alla Fonte delle Scienze e al Vivaio dei Saperi” sul frontone del prospetto principale della Sede centrale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. È il sintagma tratto dalla lettera con la quale Federico II annunciò nel 1224 l’istituzione della più antica Università statale al mondo.

Alla realizzazione del nuovo murale nei locali dell’Unità di Andrologia e Medicina della Riproduzione, Sessualità e Affermazione di Genere hanno partecipato attivamente, sotto la guida esperta dell’artista, anche dirigenti medici e pazienti, nell’ottica di dare voce all’arte come mezzo di inclusione e di libera espressione in medicina.

Rosario Pivonello, Ordinario di Endocrinologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, è il Presidente Eletto della Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità (SIAMS), Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana Genere, Identità e Salute (SIGIS), Coordinatore dell’Equipe Multidisciplinare e Specialistica per la Terapia Ormonale di Affermazione di genere nel paziente adulto presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, e membro del tavolo tecnico di approfondimento in materia di trattamento della disforia di genere istituito presso il Ministero della Salute.