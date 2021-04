Festa a casa con 100 ospiti a Napoli. Fuggi fuggi per l’intervento della polizia: in 41 identificati e multati

In circa 100 stavano partecipando a una festa all’interno di un’abitazione privata su corso Umberto, a Napoli. E’ quanto scoperto dalla Polizia di Stato, intervenuta la notte scorsa nell’abitazione. Gli agenti sono riusciti a identificare e a multare 41 persone per inottemperanza alle misure anti Covid-19, mentre le altre sono riuscite a fuggire attraverso il ballatoio. In due hanno inveito contro gli agenti, spintonandoli per ostacolarne l’intervento e aizzando contro di loro gli altri presenti: per questo motivo sono stati entrambi arrestati, uno per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e istigazione a delinquere, l’altro per lesioni a pubblico ufficiale. E’ stato inoltre sequestrato l’impianto audio. Si tratta di uno dei numerosi interventi delle forze dell’ordine effettuati nella settimana di Pasqua tra Napoli e provincia nell’ambito dell’attività di controllo straordinario del territorio. Dal 2 al 5 aprile in particolare sono state complessivamente controllate 24.245 persone di cui 831 sanzionate e 27 denunciate. Sono stati inoltre controllati 901 esercizi commerciali e sanzionati 100 titolari nei confronti dei quali, peraltro, sono state disposte due chiusure provvisorie e tre chiusure definitive. Nelle operazioni in argomento sono state impiegate nel complesso 6.286 unità di personale.