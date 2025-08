Festa al Foro Italico per 20 anni Tennis Trophy Kinder Joy of Moving

ROMA (ITALPRESS) – Partecipazione, solidarietà e divertimento, insieme a tanto sport fatto in amicizia e con la gioia di stare insieme in primo piano. Il Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving spegne 20 candeline tornando nel tempio dei campioni. L’appuntamento finale del Master Nazionale 2025 è infatti al Foro Italico, che assieme al Salaria Sport Village ospita ben 853 partecipanti per la rassegna conclusiva del torneo. Un percorso composto da 112 tappe in 17 regioni, 11 nei Centri Estivi e 20 appuntamenti del wheelchair, che anche quest’anno vedrà la sua fase conclusiva nell’ultimo fine settimana dell’evento.La sorpresa di questa edizione è la possibilità di giocare alcune partite dei vari tabelloni sul campo Centrale e sul leggendario Pietrangeli. Inoltre, per tutti i vincitori e i finalisti, dalle categorie under 9 agli under 12, ci sarà la possibilità di volare alla Rafa Nadal Academy per un master.

(video in collaborazione con Ferrero)