Festa dei Lavoratori, buon primo maggio operaio e contadino. Ma anche professionista e politico

Come tutti gli anni ormai da circa un secolo e mezzo, in buona parte del mondo si celebra una festa che vale anche nella qualità di uno dei simboli inconfondibili dell’avanzamento del Progresso. Oggi ricorre la festa dei Lavoratori, in teoria un’ occasione perché sia reso omaggio a quanti si dedicano, cercando di esprimersi al meglio, alla principale incombenza del proprio genere, vale a dire l’impegno a fare sempre meglio. Sarà perché, almeno per una buona parte, il genere umano considera come fisiologico l’onere di mettersi “al pezzo” quotidianamente, potrebbe sfuggire il concetto che i progressi che esso stesso ha fatto, sono da collegare prevalentemente alla sua attività lavorativa. In essa va inserita la ricerca scientifica che lascia al caso e alla fortuitá ben poco margine di influenza. Alla luce di quanto fin qui riportato, sarà opportuno tornare, in particolare per gli Italiani, con il pensiero all’inizio del secolo scorso. L’Italia, all’epoca, era associata oltre che alle bellezze naturali, al lavoro della terra e all’allevamento del bestiame. Quel comparto produttivo, pochi anni dopo, sarebbe stato definito dal Professor Luigi Einaudi Settore Primario. Più precisamente, secondo quel docente l’agricoltura intesa latu sensu, avrebbe influito in maniera sostanziale sul bilancio dello stato. All’epoca in quel campo non era ancora prevista la meccanizzazione del lavoro che arrivò solo più tardi, verso la metà del secolo scorso. Fu allora che le sigle sindacali, ancora non ben organizzate, vollero aggiungere alla semplice affermazione W il Primo Maggio anche la qualifica di “operaio e contadino”. Era esso un pò più che uno slogan generico, comunque non corrispondente ai mutamenti della società. Non teneva conto, infatti, di tutto quanto la ricerca scientifica stava sempre più licenziando scoperte e che, supportata dalle numerose sigle sindacali che iniziavano a andare a regime e quindi a operare in concreto, iniziava il suo tentativo di riscatto. Intanto la motorizzazione degli italiani, agevolata dal boom prodotto dalla ricostruzione, alimentava sempre più l’inurbamento della popolazione. Ciò provocò sempre più l’abbandono dei campi e la conversione dei contadini in operai. Al momento è in corso un intervento mirato a sostegno di quanti svolgono quell’attività, non perchè l”umanità è disorientata dalla follia di un gruppo di malati gravi di protagonismo. È stato necessario attivarlo in quanto il grande Coordinatore dei destini umani sta facendo opera di convinzione perché il muro che si stava realizzando tra gli abitanti del Paese venga demolito senza indugio. Non sarà certo una passeggiata, ma il sentiero che si dovrà percorrere sarà costellato da grandi scritte tracciate sul selciato che riproducono l’antico motto romano: Labor Vincit Omnia. Finora nessuno ha avuto avvisaglie che tale affermazione non fosse sempre valida e inscalfibile.