Festa del 2 giugno, Gemma (M5S): Valori Repubblica minacciati da guerra nel cuore dell’Europa

“Dopo 85 anni di Monarchia il 2 giugno 1946, grazie a un Referendum istituzionale a suffragio universale, l’Italia diventa una Repubblica. Per decenni abbiamo festeggiato il 2 giugno con serenità, poi sono arrivati gli anni della crisi economica, quelli della pandemia e ora si è aggiunta anche una guerra nel cuore dell’Europa”. Così, in una nota, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Chiara Gemma. “È in momenti difficili come questi – prosegue – che dobbiamo ricordare i sogni e i sacrifici che i nostri nonni e genitori hanno compiuto per rendere il nostro Paese la democrazia che conosciamo oggi. Impegniamoci – conclude l’europarlamentare Gemma – concretamente per un’Italia all’altezza delle nostre ambizioni”.