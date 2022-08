Festa del Grano, Foglianise si trasforma in Cittadella dance con Radio Company in action

Foglianise, “la Città Sannita dell’Arte del Grano e della Paglia” si trasformerà domani sera, venerdì 12 agosto, in una coinvolgente “cittadella-dance”. Il programma degli eventi per la “Festa del Grano 2022”, già iniziato con grandissimo successo, continuerà domani, dalle ore 21.30, in piazza Santamaria, con “Radio Company in Action”. Super divertimento e gadget in omaggio, scatenandosi sulle note dei brani musicali che hanno caratterizzato le colonne sonore estive e non solo. “Il nostro programma è ricchissimo di proposte per tutti, bambini, adulti e anziani” commenta con entusiasmo il sindaco di Foglianise, Giovanni Mastrocinque , che estende il suo invito plenario a gremire le strade e le piazze della “Città Sannita dell’Arte del Grano e della Paglia”, per celebrare tutti insieme una festa bellissima ed esclusiva.

Si continuerà così:

sabato 13 agosto: ore 9, il XIII raduno di auto d’epoca, organizzato dall’Auto Club Valle Vitulanese, in piazza Fiamme Gialle; ore 17, la XXIX edizione della Strafoglianise, a cura del gruppo di continuità, in piazza Santa Maria; ore 21, “Incanto di mandolini in una sera d’estate” (spettacolo offerto dalla Pro Loco), in piazza Santa Maria;

domenica 14 agosto: ore 10, il XIII raduno moto Guzzi Club “Aquile del Taburno-Camposauro” e il X incontro con Vespa e Lambretta, in piazza Santa Maria; ore 21, lo spettacolo comico dell’artista Uccio De Santis, accompagnato dal duo acustico “Parallel Universe” di Alessio Sanfelice e Massimiliano Cioffi, in piazza Santa Maria;

lunedì 15 agosto: ore 21, l’esibizione di “Alchemy tribute band Nomadi”, in piazza Santa Maria:

martedì 16 agosto: ore 9, la Festa del Grano, con sfilata e benedizione dei tradizionali carri di grano, con omaggio alle bellezze della Regione Emilia Romagna; ore 21, serata d’onore per il ringraziamento e la premiazione dei Maestri della Paglia. A seguire, il gruppo musicale “tributo a Carosone”, in piazza Santa Maria;

mercoledì 17 agosto: la musica classica della banda città di Fisciano, in piazza Santa Maria; alle 21, il Gran concerto bandistico città di Fisciano, diretto dal maestro Leonfranco Cammarano, in piazza Santa Maria;

giovedì 18 agosto: ore 21, l’attesissimo concerto de “Le Vibrazioni”, in piazza Fiamme Gialle; ore 24, spettacolo di fuochi pirotecnici.