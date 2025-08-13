Festa del Vino a Castelvenere, l’Onav sannita organizza due laboratori di assaggio

La sezione Onav (l’organizzazione nazionale di assaggiatori vino) di Benevento sarà protagonista anche quest’anno alla quarantatreesima edizione della “Festa del Vino” di Castelvenere (21 – 24 agosto) con due laboratori di assaggio tecnico dal titolo “Interazioni sensoriali: i rudimenti dell’analisi sensoriale del vino”. Lo rende noto Simone Feoli, coordinatore Onav Campania. I laboratori si svolgeranno giovedì 21 agosto e venerdì 22 agosto (ore 19,30) presso l’Emoteca comunale di Castelvenere.

“Insieme con quanti avranno piacere di partecipare ai seminari di approfondimento – anticipa Feoli – ci sarà la possibilità di conoscere e approfondire le modalità di svolgimento dell’analisi sensoriale del vino. Obiettivo del laboratorio è quello di dare la possibilità ai partecipanti di poter sviluppare o incrementare la propria capacità di conduzione dell’analisi sensoriale, assaggiando completamente bendati alcune referenze che verranno proposte in assaggio”. “Scopriremo quanto e come i nostri sensi interagiscono tra di loro nella valutazione del vino”, conclude Feoli.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco e dall’Amministrazione comunale di Castelvenere, in collaborazione con la locale (Aic) e con Onav Benevento.