Festa del Vino a Castelvenere, Verso la Dop Campania: i produttori incontrano l’assessore Nicola Caputo

“Verso la Dop Campania” è il titolo dell’incontro che gli imbottigliatori sanniti e, in particolare, di Castelvenere (il comune più “vitato” d’Italia), avranno con l’Assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo nell’ambito del programma della quarantunesima edizione della Festa del Vino, promossa ed organizzata a Castelvenere dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale. All’incontro, che si svolgerà domani nel chiosco comunale all’aperto (ore 19), oltre a Caputo, interverranno Alessandro Di Santo (Sindaco di Castelvenere), Gerardo Canfora (Rettore Università degli Studi del Sannio), Salvatore Falato (Presidente Associazione Produttori di Vino di Castelvenere) e i Sindaci aderenti al POC Turismo della Regione Campania dal titolo “Terre di Falanghina e di San Pio” che vede Castelvenere come comune capofila di altri cinque comuni (Solopaca, Guardia Sanframondi, Pietrelcina, Pesco Sannita e Pago Veiano). Il programma, sempre per la giornata di domani (ore 20,30), prevede in piazza Libertà (ingresso al centro storico) una cena degustazione dal titolo “Un viaggio nel Sannio” a cura dello chef internazionale Angelo D’Amico per il quale è quasi sold out. Per l’occasione lo chef D’Amico, ed è questa la novità, presenterà nel suo show cooking la carta dei vini di Castelvenere.

In serata spazio al divertimento con il gruppo folcloristico “I Bottari” che si esibirà (ore 21) nel teatro comunale all’aperto (ingresso gratuito) nel teatro comunale all’aperto. Intorno alla mezzanotte, come sempre, presso la Torre Venere (ingresso libero) si balla nella “Notte di Venere” con la discoteca live a cura di Woodland e Reunion.

Questo l’elenco delle aziende vitivinicole di Castelvenere che prenderanno parte alla manifestazione: “Antica Masseria Venditti”, Azienda agricola “Scompiglio”, “Ca’stelle”, “Fontana delle Selve”, Azienda vitivinicola Pacelli, Azienda vitivinicola Grillo Mariamichela, “Vinicola del Sannio”, “Cantine Simone Giacomo”, “Di Santo Millenovecento”, “Tenuta le Vignole”, “Fattoria Ciabrelli”, “Vigne Sannite”, “Anna Bosco”.