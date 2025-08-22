Festa del Vino di Castelvenere, aperte la cantine. Domani la consegna del Premio Radici

Buona la “prima” della quarantatreesima edizione della Festa del Vino di Castelvenere che ha preso il via ieri sera nel borgo medievale del comune più “vitato” d’Italia “invaso” da tanti appassionati dell’enoturismo, provenienti per lo più dalle province di Caserta e Napoli. Cresce intanto l’attesa per la quarta edizione del “Premio Radici”, in programma per domani (ore 22,00) nel Teatro comunale all’aperto (ingresso gratuito). Ad arricchire la cerimonia spettacolo di domani sono in scaletta diversi artisti, tra cui il soprano lirico Dorothy Manzo, il comico Nando Varriale e il dj set di Francesco Da Vinci che chiuderà la serata.

Il sindaco Alessandro Di Santo e il presidente della Pro Loco di Castelvenere Domenico Iannucci nella serata inaugurale hanno aperto ufficialmente le cantine tufacee che fungono da vetrina alle etichette partecipanti all’evento. Dopo la mezzanotte spazio ai giovani presso la Torre di Venere con la “Notte della Falanghina” con dj e animazione.

Ogni sera sono in funzione stand gastronomici a chilometro zero, una mostra mercato e la degustazione dei vini.