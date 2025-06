Festa della Musica: a Napoli il 21 giugno esibizioni nelle stazioni metro e funicolari del Vomero

Un palcoscenico a cielo aperto per regalare momenti di felicità ai viaggiatori delle stazioni della metropolitana della Linea 1 e delle funicolari del Vomero a Napoli: è la proposta, in occasione della Festa della Musica il 21 giugno, della Fondazione Roberto Murolo insieme con l’ANM (Azienda Napoletana Mobilità) in collaborazione con l’Associazione Napulitanata.

Si tratta di un calendario di eventi musicali che trasformerà le stazioni del metrò e delle funicolari in un palcoscenico inatteso, offrendo ai passeggeri un benvenuto musicale che renderà ogni viaggio un’esperienza speciale. Alle 11 il Coro della Libreria IoCiSto, diretto dal maestro Francesca Curti Giardina, si esibirà nella Stazione della Metropolitana di Piazza Vanvitelli; alle ore 12 l’ensemble di Napulitanata si esibirà in quartetto nella Stazione della Funicolare di Piazza Fuga; alle 18 Fabrizio Mandara allieterà i passanti della Stazione della Funicolare di Chiaia a Via Cimarosa; alle 19.30 il pianista Pasquale Cirillo emozionerà i viaggiatori della Stazione della Metropolitana di Piazza Vanvitelli. Inoltre, all’esterno del MU – Casa Museo Murolo – sarà allestita un’esposizione artistica a cura dell’Associazione La Terra del Sole. Tra l’altro, in occasione degli eventi realizzati con ANM, i biglietti di funicolare e metro avranno impressa l’immagine del grande maestro Murolo.

La canzone napoletana costituisce un patrimonio culturale materiale e immateriale senza confini che non è solo testimonianza di un pezzo di storia della città, ma un volano in grado di generare valore sul territorio. Questi eventi musicali hanno come scopo quello di avvicinare cittadini e turisti all’immenso patrimonio musicale napoletano e trasformare un momento di attesa in un’esperienza indimenticabile.

“La festa della musica di cui Napoli è stata città capofila è un momento di condivisione diffusa della nostra cultura e dei nostri fermenti musicali ed avere un palcoscenico diffuso è uno dei tanti segni tangibili che Napoli sempre più è città della Musica!” Afferma il Consigliere del Sindaco per l’industria musicale e dell’audiovisivo Ferdinando Tozzi.

Queste le parole di Mario Coppeto, presidente della Fondazione Murolo: “Vogliamo portare la musica nei luoghi pubblici della collina del Vomero per rinsaldare e riscoprire la vocazione territoriale dell’arte e della cultura. Il 21 giugno si celebra in tutto il mondo la musica come veicolo di emozioni e di benessere collettivo. La musica unisce e fa star bene le persone. Noi abbiamo scelto la Canzone Napoletana come saldatura intergenerazionale attraverso la poesia e la melodia; valori intramontabili. Frm, Mu, Anm e Napulitanata insieme il 21 giugno, nelle belle stazioni del Vomero per riscoprire il valore della lentezza e dell’ascolto. Buona Musica a tutti i viaggiatori”.