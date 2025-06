Festa della Musica, al Museo Archeologico di Eboli appuntamento con Mare Nostrum

Sabato 21 giugno 2025, in occasione della Festa della Musica, organizzata da Aipfm – Festa della Musica Italia e patrocinata dal Ministero della Cultura, il ManES – Museo archeologico nazionale di Eboli ospiterà, a partire dalle 19, il terzo appuntamento della rassegna internazionale di danza contemporanea Mare Nostrum, promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali della Campania, che si svolgerà fino a ottobre 2025 in suggestivi luoghi della cultura.

Il progetto, giunto alla seconda edizione con la direzione artistica di Claudio Malangone, è finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Sostegno per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo da svolgersi negli istituti e luoghi della cultura presenti su tutto il territorio nazionale e da parte di soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della Cultura che si occupano della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale” ed è cofinanziato dal Comune di Pontecagnano Faiano, dal Comune di Padula, dalla Comunità Montana Vallo di Diano.

Mare Nostrum non è soltanto una rassegna, ma una piattaforma di incontro e dialogo tra culture differenti, in cui il corpo e il movimento diventano veicolo universale di conoscenza, riflessione e trasformazione, in un dialogo senza confini, ispirato alle acque che da millenni uniscono le sponde del Mediterraneo. Un progetto che si alimenta della collaborazione tra istituzioni e artisti, restituendo centralità alla danza come linguaggio capace di unire, attraversare, raccontare.

La serata inizierà con un aperitivo offerto da Borderline danza che preparerà il pubblico a godere delle due performance in programma: “La Ballata di Colapesce”, regia e coreografia di Flavia Bucciero, con libretto e musica di Antonello Paliotti, e “Che tu sia per me il coltello”, concept e interpretazione di Alessia Muscariello, con musiche originali di Tony Di Matteo. Un dialogo coreografico che attraversa mito e interiorità, tradizione orale e letteratura, portando in scena storie che parlano di metamorfosi e rinascita.

La prima performance, “La Ballata di Colapesce”, rilegge una delle leggende più evocative del Sud, quella di Colapesce, ragazzo nato uomo e divenuto pesce per amore del mare. Una favola antica, tra Sicilia, Napoli e Spagna, che qui prende vita attraverso la danza, le immagini video di Giulia Gerace e l’interpretazione dei danzatori Alice Covili, Marco Della Corte, Iolanda Del Vecchio e Leila Ghiabbi. Un lavoro che fonde narrazione, movimento e paesaggio sonoro in un viaggio acquatico dentro le radici del Mediterraneo.

A seguire, “Che tu sia per me il coltello”, il cui titolo è ispirato a una frase delle Lettere a Milena di Franz Kafka, annuncia un lavoro potente e introspettivo, che esplora il corpo come campo di battaglia interiore. Un solo viscerale e spigoloso, dove la danza si fa strappo e ricomposizione, vulnerabilità ed energia. L’opera è vincitrice del Bando MUD – Residenza Coreografica e nasce come studio in evoluzione tra parola, gesto e suono.

Il viaggio di Mare Nostrum continua fino al 24 ottobre con tappe al Museo archeologico nazionale e Parco archeologico di Pontecagnano, al Museo archeologico nazionale di Eboli e alla Certosa di San Lorenzo a Padula, accogliendo compagnie da Italia, Croazia, Albania, Tunisia e Spagna. Una celebrazione della pluralità mediterranea attraverso la danza, dove il passato incontra il presente, e la bellezza si fa movimento.

Per l’occasione, il Museo archeologico nazionale di Eboli prolungherà il suo orario di apertura fino alle 22, con ultimo ingresso alle ore 21.30. Inoltre, a partire dalle ore 19.00 l’ingresso al museo sarà gratuito. La degustazione e la partecipazione all’evento sono gratuite e non è richiesta la prenotazione.